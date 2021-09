L'eredità di Makaay, il flop all'Inter e la Corea: Castaignos, l'Henry d'Olanda alla ricerca dell'isola felice

Da erede di Makaay al Feyenoord al flop all'Inter con una sola rete e l'avventura in Corea: Castaignos e la continua ricerca dell'isola felice.

Un’etichetta 'pesante' appiccicata addosso, l’avventura poco felice in Italia e un lungo viaggio in giro per il mondo alla ricerca della sua isola felice del pallone. Luc Castaignos, considerato l’’Henry d’Olanda’ durante la trafila nelle giovanili del Feyenoord, non è mai riuscito a fare il salto decisivo in una carriera fatta di opportunità mai sfruttare fino in fondo. Una serie di tappe in club di prima fascia, senza riuscire incidere a causa di vari fattori, come accaduto nell’Inter post Triplete e in totale ricostruzione con un radicale cambio generazionale e passaggio.

Nato in Olanda, ma con origini francesi e capoverdiane, Luc Castaignos è venuto al mondo il 27 settembre di 29 anni fa a Schiedam, da papà Jean-Luc, francese del sud di Bordeaux, e mamma di Capo Verde ma con passaporto italiano. La coppia decise di lasciare la Francia e trasferirsi nei Paesi Bassi nell’ottobre del 1990, due anni prima dell’arrivo del piccolo Luc.

L’abitazione a due passi da Sportpark Thurlede e i primi calci tirati ad un pallone nello Schiedam Excelsior 20’, la squadra locale. A notarlo è Paul Benschop, uno degli allenatori delle giovanili del club: “Chiunque poteva constatare il sui grande talento”. All’età di 13 anni, Castaignos partecipa a una giornata di selezioni e viene subito chiamato a far parte delle giovanili dello Spartaan ’20, club di Rotterdam affiliato con il Feyenoord. Basta un’annata a Luc per mettere in mostra tutte le sue enormi qualità tecniche e fisiche. 365 giorni più tardi entra a far parte del settore giovanile del Feyenoord, che grazie al rapporto diretto con il suo club d’appartenenza la spunta sulle altre big d’Olanda.

Castaignos non sente il peso del salto nelle giovanili di un top club come quello di Rotterdam. Il Feyenoord è innamorato di lui e il 30 ottobre 2008, un anno dopo il suo arrivo, gli fa firmare il primo contratto da professionista. Luc non ci pensa due volte e sigla l’accordo triennale con opzione per altre due stagioni. Il classe 1992 deve continuare il processo di crescita nelle giovanili del club olandese e lavora sodo in attesa del grande salto.

Il nome di Luc sale alla ribalta nel maggio 2009. L’attaccante del Feyenoord partecipa agli Europei di categoria con l’Olanda Under 17 e si laurea capocannoniere insieme a Thy, con 3 goal di cui uno nella finale persa dagli ‘Oranje’ per 2-1 contro la Germania di Mario Gotze, premiato miglior calciatore del torneo. Castaignos finisce sui taccuini dei top club di tutta Europa: da Arsenal, Liverpool e Manchester United, a Real Madrid, Bayern Monaco e Inter. Ma nonostante le sirene estere, il 18enne decide di restare al Feyenoord e fare il grande salto in prima squadra. L’allenatore Mario Been, ex calciatore del Pisa, decide di portarlo in ritiro con i ‘grandi’ e farlo crescere all’ombra di Roy Makaay. Il debutto arriva il 24 settembre 2009 nella KNVB Beker, la Coppa d’Olanda, nel successo per 5-0 sul campo dell’Harkemase Boys. Castaignos entra al 74’ al posto di Leroy Fer all’età di 16 anni, 11 mesi e 28 giorni. Per la prima in campionato bisogna aspettare il 28 febbraio dell’anno successivo, il 2010. Nella trasferta ostica di Groningen, all’82’ il classe 1992 prende il posto dell’ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson. Il finale di match è concitato: i padroni di casa trovano un uno-due micidiale con Matavz e Granqvist, prima della rete di Vlaar che regala i tre punti al Feyenoord. Un primo assaggio di calcio professionistico, prima di recitare i panni di professionisti.

Nell’estate 2010, Roy Makaay decide di appendere gli scarpini al chiodo e il Feyenoord punta tutto su Luc Castaignos. Una scelta rischiosa, ma che viene ripagata con l’ottimo rendimento del 18enne. Il 29 agosto, l’attaccante olandese subentra al 61’ a Fedor Smolov, nel match casalingo contro il Vitesse, e firma la sua prima rete tra i professionisti. È l’inizio di un cammino meraviglioso, con ben 15 goal realizzati in 34 presenze stagionali in Eredivisie. Castaignos, l’Henry d’Olanda, mostra tutte le sue doti tecniche e fisiche e trascina il Feyenoord in una stagione di transazione con un decimo posto che delude le aspettative della tifoseria e dell’intero ambiente. Ma la stella di Luc brilla e non passa inosservata agli occhi dei migliori club d’Europa.

A battere la concorrenza è l’Inter di Massimo Moratti, in ricostruzione dopo il cambio generazionale post Triplete. Per farlo, i nerazzurri raggiungono l’intesa totale con il club olandese per 1,5 milioni più bonus nell’ultimo giorno del mercato invernale del 2011. Castaignos sbarca a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto, prima di tornare al Feyenoord per concludere la stagione. In lui il direttore sportivo Marco Branca rivedeva le gesta di Marko Arnautovic, che non è mai riuscito ad esprimere completamente il suo potenziale durante l’avventura in nerazzurro.

“Luc somiglia davvero ad Henry ed ha un grandissimo futuro, ma deve migliorare l’uso del mancino” raccontava Albert Stuivemberg, oggi vice di Arteta all’Arsenal e a quei tempi commissario tecnico dell’Under 17 dell’Olanda.

Terminata dall’avventura al Feyenoord e salutata l’Olanda, per Castaignos inizia il capitolo italiano con la maglia dell’Inter. L’esordio con la maglia nerazzurra, però, arriva lontano da Milano. Il 6 agosto 2011, l’attaccante olandese entra al posto di Obi nella prima sfida ufficiale della stagione, la Supercoppa Italiana contro il Milan gioca a Pechino, in Cina. Ad aggiudicarsela è la squadra di Allegri, che con il 2-1 contro Gasperini porta a casa il primo trofeo della nuova annata. A Sneijder rispondono Ibrahimovic e Boateng, prima della festa dei rossoneri.

8 presenze, di cui una in Coppa Italia e una in Supercoppa, con all’attivo una sola rete. È questo il magrissimo bottino di Castaignos con la maglia dell’Inter. In nerazzurro viene addirittura ‘retrocesso’ in tre occasioni con la Primavera, dove realizza due goal in tre presenze. L’unica gioia con la prima squadra arriva il 27 novembre contro il Siena. All’Artemio Franchi, davanti a 13.587 spettatori, l’olandese subentra al posto di Ricky Alvarez nell’Intervallo e sull’assist di Thiago Motta firma allo scadere la rete che regala i tre punti agli uomini di Claudio Ranieri.

Il fallimento in nerazzurro di Castaignos viene certificato a fine stagione dalla decisione della dirigenza dell’Inter di lasciarlo partire a titolo definitivo. Una scelta che viene mal digerita da Luc, che dopo il ritorno in Olanda, al Twente, spiega all’emittente RTV Erjnmond:

“Io volevo andare a giocare in prestito al Feyenoord ma l'Inter mi ha voluto vendere. La dirigenza era contraria a questa soluzione, mi hanno detto che la loro intenzione era vendere. Quindi sono andato di nuovo al Feyenoord. Lì il direttore tecnico Martin van Geel mi ha spiegato che il club non avrebbe potuto pagare”.

L’Inter conclude una grande operazione finanziaria: il club nerazzurro riesce a cedere Castaignos per 6 milioni di euro al Twente un anno e mezzo dall’arrivo per 1,5 milioni dopo una stagione con appena 8 apparizioni in prima squadra e un goal.

A Enschede, Castaignos raccoglie la pesante eredità di Luuk de Jong, passato al Borussia Monchengladbach dopo aver realizzato 25 reti nell’ultima annata in Eredivisie. L’aria di casa fa bene a Luc, che torna a far goal con una buona continuità. Nelle tre stagioni con la maglia del Twente realizza 42 reti complessive e 11 assist in 114 presenze. Un bottino importante che all’età di 24 anni (da compiere) gli permette di rilanciarsi lontano da casa, in uno dei 5 top campionati europei.

Nell’agosto 2016, l’Eintracht Francoforte riesce a convincere il club di Enschede a lasciarlo partire con un assegno da 2,5 milioni di euro. Castaignos firma un triennale ed carico di speranze, ma l’avventura in Bundesliga viene ‘sporcata’ da un brutto infortunio. Partito dietro a Seferovic nelle gerarchie del tecnico Armin Veh, l’olandese riesce a ritagliarsi spazio e fare goal (decisiva una doppietta contro lo Stoccarda), ma a novembre rimedia un infortunio al legamento sindesmotico, tra la tibia e il perone, che lo costringe a stare fuori per oltre tre mesi. Tornato in campo, riesce ad accumulare una manciata di presenze con il nuovo tecnico Niko Kovac, prima dell’addio. A Francoforte, il classe 1992 riesce a realizzare 5 goal e 3 assist in 22 presenze, prima di finire in Portogallo, a Lisbona.

Lo Sporting, fresco di cessione di Joao Mario all’Inter, lo acquista per la stessa cifra pagata all’Eintracht al Twente un anno prima, 2.5 milioni di euro. Ma per sua sfortuna, il club lusitano decide di investire anche su Slimani e il connazionale Bas Dost, in arrivo dal Wolfsburg. Castaignos non riesce praticamente mai a vedere in campo e viene ceduto in prestito al Vitesse, in Olanda. Questa volta l’Eredivisie non riesce a rivitalizzare l’attaccante olandese, che all’alba dei 25 anni sembra già nella fase calante della carriera. 3 reti e 1 assist in 36 partite non convincono il club di Arnhem a rinnovare il prestito e puntare su di lui. Così Castaignos torna allo Sporting Lisbona e prova a giocarsi le residue chance, ma gli appena 119 minuti accumulati in quattro presenze tra luglio e febbraio lo spingono a firmare la rescissione del contratto a stagione in corso.

Eppure, prima dell’addio allo Sporting, si stava per profilare un ritorno in Serie A per Castaignos: a volerlo era la Spal di Vagnati, attuale direttore sportivo del Torino, a caccia di un rinforzo in attacco per la squadra di Semplici. Il sondaggio effettuato, però, portò a un nulla di fatto, con la separazione consensuale qualche settimana più tardi dal club lusitano.

Terminata l’avventura in Portogallo, Castaignos decide di provare un’esperienza tutta nuova, sia a livello professionale che personale. L’attaccante olandese firma un contratto con il Gyeognam, club che milita nel massimo campionato della Corea del Sud. Una scelta di vita e non economica, con un contratto da 250 mila euro annui e non faraonico come quello di tanti altri europei e sudamericani sbarcati in Oriente. Il ragazzo di Schiedam resta in Corea due anni. Un’esperienza tra goal, in campionato e in AFC Champions League, e infortuni, che lo hanno tenuto per diversi mesi lontano dal rettangolo verde di gioco. Nonostante la retrocessione in K League 2 del Gyeongnam, dopo la sconfitta contro il Busan IPark dell’8 dicembre 2019, Castaignos decide di restare in Corea per provare ad aiutare il club a riconquistare la massima serie. La nuova stagione inizia con 2 goal nelle prime 8 partite, ma all’improvviso arriva la rottura. Il 21 settembre 2020, il Gyeongnam annuncia l’accordo con l’attaccante olandese per la rescissione del contratto. 6 goal e 4 assist in 34 match recita lo ‘score’ finale di Castaignos in Corea del Sud.

Il classe 1992 torna in Europa. La nuova tappa? Il campionato greco e l’OFI Creta. Il 25 gennaio 2021 Castaignos firma un contratto di due anni. Una settimana più tardi debutta nel match contro l’AEK Atene, mentre il primo goal arriva il 14 febbraio contro il Volos. L’unico nei primi sei mesi in Grecia in otto presenze.

L’avventura di Luc Castaignos all’OFI Creta prosegue. L’olandese continua a girare alla ricerca della sua isola felice. Da erede di Makaay all’Inter, passando per Francoforte, Lisbona, le tappe in Olanda e l’avventura in Oriente. A 29 anni, l’Henry d’Olanda cerca ancora il suo posto nel mondo per esprimere tutto quel talento mostrato da giovanissimo e mai totalmente espresso.