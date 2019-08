Lozano al Napoli, la moglie smentisce le voci: "Ti seguirò ovunque andrai"

Il Napoli ha deciso di piazzare l'affondo per Lozano: la moglie Ana Opp smentisce le voci secondo cui non gradirebbe il trasferimento in Campania.

In attesa di capire quale sarà la decisione del su James Rodriguez, potrebbe essere il messicano Hirving Lozano il primo rinforzo in attacco per il tecnico del Carlo Ancelotti.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis, che assieme al D.s. Cristiano Giuntoli in mattinata volerà negli assieme alla squadra per la doppia sfida contro il , avrebbe deciso di sferrare l'affondo finale per 'El Chucky', pagando la clausola rescissoria da 42 milioni di euro presente nel contratto del giocatore con il Eindhoven.

Lozano del resto non rientra più nei piani del suo club, ed è finito in panchina sia nella sfida di Supercoppa d' contro l', entrando solo nel secondo tempo nonostante il risultato sfavorevole per la sua squadra dal 1' della partita, sia nella gara d'esordio in campionato contro il Twente, dove non ha proprio visto il campo.

Quanto alle voci sulla moglie, che avrebbe espresso al marito il non gradimento della destinazione partenopea, ci ha pensato la diretta interessata Ana Opp a smentirle seccamente sui social network.

"Non sono io a decidere, come puoi immaginare", ha scritto la moglie di Lozano su Instagram rispondendo all'attacco di un tifoso. Poi un post vero e proprio per dissipare ogni dubbio:

"Seguirò i tuoi passi in ogni posto in cui vai, in ogni angolo, in ogni strada. Perché la mia felicità e la mia fiducia si trovano al tuo fianco. Quindi sarà così fino alla fine del mondo".

Un messaggio forte e chiaro, corredato da una foto sua con il marito, che ha scatenato la reazione dei tifosi del Napoli. Tanti inviti a venire a Napoli, e tanti 'mi piace' della Opp ai tifosi partenopei, che la aspettano assieme alla punta messicana.

Caduto anche quest'ostacolo, l'ultima difficoltà resta quella legata ai diritti di immagine: il giocatore, assistito da Mino Raiola, vanta diversi contratti pubblicitari in essere e non pare intenzionato a cederli al Napoli a costo zero. L’impressione è però che prima o subito dopo Ferragosto, le parti si ritroveranno per definire la questione.

Definiti anche gli ultimi dettagli legati ai diritti di immagine, magari inserendo una serie di bonus aggiuntivi sul contratto, Lozano potrà dunque approdare a Napoli, dove avrà un ingaggio da big, andando a guadagnare 4 milioni e mezzo di euro per i prossimi 5 anni (più appunto eventuali bonus), e rinforzare ulteriormente l'attacco della squadra di Ancelotti.