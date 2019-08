Lozano al Napoli, De Laurentiis: "Lo seguiamo da gennaio, è più giovane di James"

Aurelio De Laurentiis ai microfoni di 'ESPN' spiega: "James ha però più esperienza di Lozano. Io, Ancelotti e Giuntoli abbiamo idee differenti".

Il ha incontrato qualche difficoltà nelle ultime settimane di calciomercato: dal rallentamento per James Rodriguez all'affare saltato per Pépé (poi andato all' ). Tuttavia c'è ottimismo nell'ambiente, perché qualcosa sarà fatto, prima o dopo.

Lo conferma in qualche modo anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che direttamente dagli parla ai microfoni di 'ESPN' delle manovre di mercato del club partenopeo.

"Seguiamo Lozano da gennaio e ne conosciamo il valore esatto. Può essere un buon giocatore per il Napoli, come anche James Rodriguez, o altri. Quello che ci piace di Lozano è che è più giovane rispetto a James. Il giocatore del Real ha più esperienza e ha già giocato due volte con Ancelotti, che comunque è una buona garanzia".

Il numero uno del Napoli sembra far trapelare una preferenza per Lozano, mentre sappiamo da tempo che Ancelotti vorrebbe riunirsi con James Rodriguez.

"Dobbiamo considerare chi di loro aiuterà di più la squadra e io ho la mia opinione, Giuntoli ne ha un'altra e Ancelotti un'altra ancora. Il giudizio è molto personale e dovremo essere bravi ad operare".

Al momento sono tutte piste già percorse dal Napoli, ma nessuna di questa (compresa quella per ), sembra vicina ad una conclusione. Si dovrà aspettare ancora qualche giorno o settimana.