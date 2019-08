Lozano al Napoli, ci siamo: clausola da 130 milioni di euro

Mercoledì Lozano svolgerà le visite mediche col Napoli, dunque firma e ufficialità: Raiola e azzurri al lavoro per la clausola.

Mercoledì le visite mediche, dunque l'annuncio. In attesa di capire se la ciliegina riuscirà a posarsi sulla torta del calciomercato azzurro, Hirving Lozano sta per diventare un giocatore del : dopo un lungo inseguimento, il messicano sta per sbarcare in .

Un affare da 38 milioni di euro per il Napoli, ovvero meno del previsto. Se dovesse rimanere sotto i quaranta, non sarebbe il giocatore più caro della storia azzurra, visti i 39 pagati per l'ex idolo Higuain. Un'ottimo affare per tutti, per il giocatore, il , la società di De Laurentiis.

La novità è quella rivelata da Sky Sport, ovvero la clausola rescissoria nel contratto azzurro di Lozano. De Laurentiis e Raiola ragioneranno a tal proposito nei prossimi giorni, ma la cifra dovrebbe essere attorno ai 130 milioni di euro.

Considerando l'attuale calciomercato non proprio una cifra impossibile da pagare: se nelle prossime stagioni qualcuno dovesse presentarsi alla porta del Napoli con un assegno a tre cifre, De Laurentiis avrebbe un tesoretto importante da poter reinvestire.

Per ora questioni future ed eventuali, visto e considerando come Lozano non sia nemmeno sbarcato a Napoli: per quello è solo questione di tempo, come per l'ufficialità della clausola. Classe 1994, Lozano sarà essenziale anche per il marketing in America.

Lozano è del resto uno dei giocatori più seguiti in Nord, Centro e Sud America e dal suo ingaggio il Napoli si aspetta di poter guadagnare una grossa fetta di nuovi tifosi. E di introiti derivanti dall'oggettistica con il suo nome inciso sopra.