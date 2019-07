Lozano al Napoli? L'addio alla Champions potrebbe aiutare gli azzurri

Napoli pronto a puntare nuovamente Lozano: il PSV eliminato dalla Champions può essere un'arma in più per portarlo alla corte di Ancelotti.

Sfumato Pepe, il prova a tenere vive le trattative per altri grandi colpi che possano far sognare i tifosi. Tra Icardi e James Rodriguez rispunta il messicano Hirving Lozano, dato come massimo obiettivo a inizio calciomercato ed ora nuovamente nel mirino azzurro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli starebbe riallacciare i rapporti con Mino Raiola così da riprendere la trattativa con il per Lozano. Operazione da 40 milioni di euro, che potrebbe essere agevolata a seconda della volontà del giocatore.

Nel secondo turno eliminatorio di Champions, infatti, il PSV di Lozano è stato battuto dal ed eliminato dalla competizione. La squadra olandese giocherà i preliminari di e la mancata partecipazione ai gironi di Champions potrebbe cambiare le carte in tavola per il 24enne.

Lozano aveva mostrato grandi cose nell'ultima Champions e la retrocessione in Europa League poterbbe portarlo a riconsiderare la sua permanenza al PSV.

Il giocatore centro-americano non ha mai del resto ammesso pienamente di voler rimanere in a tutti i costi e una chiamata di Ancelotti, nella competizione più importante, potrebbe regalare nuove speranze all Napoli di avere in squadra un grande elemento per il trittico della prossima, imminente, annata.

Ad un mese dalla chiusura del calciomercato tanti dubbi riguardo il calciomercato del Napoli in entrata, in attesa vengano eliminati con l'operato di Giuntoli e De Laurentiis.