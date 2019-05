Lovren e le parole di Klopp prima di Liverpool-Barcellona: "Tirate fuori le palle"

L'impresa del contro il resterà nella storia del calcio e grande merito va a Jurgen Klopp, condottiero di una squadra capace di raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale di nonostante le assenze di giocatori del calibro di Salah e Firmino.

Al termine della partita, intervistato dalla televisione ufficiale del Liverpool, a svelare il discorso motivazionale tenuto da Klopp alla squadra è stato Lovren.

"Klopp ha fatto un fantastico discorso alla squadra. Credo sia stato brillante e le sue parole ci hanno portato ad essere di un livello superiore. Il concetto è stato: "Credeteci. Mettetevi in testa che potete farlo" . Il suo discorso è stato qualcosa che non avevo mai sentito prima".

Quindi il difensore, che contro il Barcellonba è rimasto in panchina per tutta la gara, confessa l'esplicito invito del tecnico.

"Ragazzi, tirate fuori le palle. Credeteci. Uno o due goal, anche se non segnamo nel primo quarto d’ora non importa. Credeteci al 65′, al 66′ e al 67′. Credeteci. Potete segnare in quel momento. E con Anfield che ci supporta e crede in noi, ce la possiamo fare. Ragazzi, noi possiamo".