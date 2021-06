Il retroscena di Lovren su Brozovic: "Mangiò due chili di salame prima della finale Mondiale"

E’ uno di quei giocatori che riesce ad unire tanta qualità a tanta quantità e la cosa si traduce in grande capacità di dettare i tempi di gioco di una squadra, ma anche in tanta corsa durante l’arco dei novanta minuti.

Marcelo Brozovic è uno dei centrocampisti più completi della Serie A e i numeri dicono che nell’ultimo campionato è stato il giocatore che ha percorso più chilometri a partita in assoluto.

Tutto questo nonostante le sue abitudini alimentari non siano propriamente ideali per il tipo di attività che svolge.

Il suo compagno di Nazionale, Dejan Lovren, parlando al podcast della Federazione Calcistica croata, la HNS, ha svelato un incredibile retroscena.

“Io non so lui come faccia. Prima della finale dei Mondiali, ha mangiato due chili di salame, due croissant ed ha bevuto coca cola. Nonostante questo ha corso senza problemi per quindici chilometri in quella partita. Quando gli chiedo come faccia, lui risponde solo ‘salame, salame…’”.