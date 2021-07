Gli esordi, 'odi et amo' con Juric e le prestazioni contro Roma e Juve: Lovato e la nuova sfida Atalanta

Matteo Lovato, difensore classe 2000 ,è pronto a una nuova avventura all'Atalanta: dal Padova all'esordio in Serie A, le tappe della giovane carriera.

Dai campi di periferia con il Canossa alla Champions League con l' Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il 14 febbraio scorso ha spento 21 candeline ma Matteo Lovato ne ha già fatta tanta di strada per raggiungere l'élite del calcio europeo. Il difensore di Monselice è pronto a coronare il sogno di giocare nella competizione per club più importante d'Europa già nella prossima stagione, quando vestirà la maglia nerazzurra della 'Dea'.

Tutto è iniziato all'età di sei anni. Da piccolo faceva l'attaccante, poi ha arretrato il raggio d'azione fino a diventare un ottimo difensore. Dopo l'esperienza al Canossa dai fino a 9 anni, passa nelle giovanili del Padova. Nella stagione 2016/2017 arriva la chiamata del Genoa, che lo aggrega alla formazione Under 17. Al termine dell'annata, torna a Padova, dove gioca con la Primavera prima dell'opportunità in prima squadra nella stagione 2019/2020. Sono bastati sei mesi da titolare con il club veneto in Lega Pro per ricevere la chiamata del Verona e giocare in Serie A.

"Un’emozione difficile da spiegare. Dall’oggi al domani ho saputo che mi sarei trasferito all’Hellas. Non ci ho pensato troppo: ho preso la macchina e sono partito. Adesso sono in Serie A" , ha raccontato Lovato.

Nella città di Romeo e Giulietta serve qualche mese di ambientamento. Il classe 2000 inizia a 'masticare' gli schemi di Juric, fino all'esordio in Serie A il 18 luglio contro l'Atalanta. Qualche settimana più tardi, la grande chance: con l'addio di Marash Kumbulla, passato alla Roma, il Verona ha già in casa il sostituto, proprio Lovato.

La Serie A 2020/2021 parte con una prestazione d'altissimo livello di Lovato. Il difensore classe 2001, entrato al 19' al posto dell'infortunato Empereur, contribuisce a mantenere la porta inviolata nel successo per 3-0 della squadra di Juric sulla Roma. Lovato brilla e l'allenatore croato lo lancia per la prima volta dal primo minuto già nel match successivo, il 27 agosto, contro l'Udinese. Ma negli occhi di tutti c'è ancora la sfida del 25 ottobre 2020 contro la Juventus, quando riuscì a fermare Morata e Dybala con una prestazione sontuosa. Nel pari degli scaligeri con la squadra di Pirlo, una parte del merito è da attribuire proprio a Lovato, che non si fa superare dalla coppia di attaccanti avversari.

Lovato inizia a giocare con continuità dall'inizio e mostra partita dopo partita segnali chiari di crescita. A metà stagione, però, qualcosa cambia: Ivan Juric decide di concedergli meno spazio. Carota e bastone per l'ex Padova, con l'ex allenatore del Verona che spiega le scelte in conferenza stampa a modo suo, senza mezze misure:

"Per me a uno che arriva dal Padova e ha fatto tre o quattro partite da titolare non si può chiedere di essere un fenomeno. Ha bisogno di tanti anni, per crescere con umiltà. Non è una critica, è normalissimo per un ragazzo che arriva dalla C. Chi la pensa diversamente non capisce nulla di calcio".

Nella difesa a tre, un vero e proprio dogma per Juric, Matteo Lovato ricopre tutti i ruoli. Il 21enne viene utilizzato al centro, a destra e anche a sinistra, nonostante il suo piede naturale sia il destro. Fisico longilineo, grande forza e baricentro medio, il classe 2000 fa dell'aggressività e della velocità due delle sue armi migliori. Caratteristiche che gli permettono di emergere alla corte del nuovo allenatore del Torino e che hanno convinto l'Atalanta a puntare su di lui e regalarlo a Gasperini. Un trasferimento nel segno della continuità, con il passaggio dall'allievo Juric al maestro Gasp.

Cresciuto sotto la guida del croato, all'Atalanta Lovato potrebbe prendere il posto di Romero, sempre più vicino al Tottenham. Il passaggio in nerazzurro rappresenta una nuova sfida per il difensore di Monselice, che potrà mettere in mostra tutto il suo repertorio. Difesa a tre, stile aggressivo, costruzione dal basso e uno contro uno con gli avversari. Alla corte di Juric, il difensore veneto ha già posto tutte le basi per proseguire nel migliore dei modi il percorso, nella nuova tappa importante della sua carriera. Nelle fila dell'Atalanta, Lovato potrà ricoprire i tre ruoli della difesa, rappresentando un jolly nella retroguardia di Gasperini nonostante la giovane età.

"Sta tutto nella testa: se hai quella e sei sempre concentrato, le sfide non ti spaventano" ha dichiarato qualche tempo fa Lovato.

All'orizzonte c'è una nuova avventura. Ad attenderlo c'è la 'Dea', la Champions League e un'altra sfida che il 21enne di Monselice vuole vincere ad ogni costo.