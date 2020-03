Lotta Scudetto: Juventus-Inter si recupera, Lazio ferma per almeno due settimane

Juventus-Inter si giocherà domenica sera: notizia importante per la Lazio che scenderà in campo il 14 o il 15 marzo, riposando almeno due settimane.

Dopo un lungo tira e molla sono state rese note le date dei recuperi della 25esima e 26esima giornata, ad eccezione di Inter-Sampdoria che verrà riprogrammata al primo giorno utile (tutto dipenderà dal cammino in dei nerazzurri).

Meneghini che domenica sera dovranno recuperare il big match sul campo della : fischio d'inizio alle ore 20:45 in un Allianz Stadium senza tifosi, come previsto dal Decreto governativo emanato nella giornata di ieri.

Sfida Scudetto a cui assisterà in maniera del tutto interessata la , al momento in testa alla classifica con 62 punti e a pieni incontri giocati, non avendo saltato nessun impegno nelle scorse settimane.

Altre squadre

I biancocelesti potranno dunque riposarsi in questo weekend dedicato ai recuperi del 26° turno, per poi tornare in campo nel fine settimana successivo quando ci sarà da affrontare l'ostica trasferta di Bergamo contro una lanciatissima .

Non c'è ancora la certezza sulla data che dovrebbe essere sabato 14 o domenica 15 marzo: considerando che l'ultima gara giocata risale al 29 febbraio (2-0 rifilato al ), nel peggiore dei casi la Lazio riposerà per due settimane esatte.

Un vantaggio non da poco in un momento cruciale del campionato, competizione a cui l'Aquila potrà dedicarsi completamente a differenza di Juventus ed , impegnate anche in Europa e condizionate da un calendario che si annuncia colmo di gare, risultato diretto dell'emergenza Coronavirus che ha sconvolto gli equilibri.