Lotta salvezza in Serie A: chi retrocede tra Empoli, Genoa e Fiorentina? Tutte le combinazioni

Dopo le vittorie di Parma ed Empoli, la lotta per la salvezza in Serie A è un rebus. Coinvolte Fiorentina, Empoli e Genoa.

L'ultima giornata di sarà decisiva per decretare l'ultima retrocessione del campionato. I risultati degli ultimi turni hanno delineato un quadro di clamorosa bagarre in cui ancora tre squadre rischiano di retrocedere in Serie B: , e .

Particolare il caso dell', che rischia di essere agganciata da più squadre al terzultimo posto a 40 punti ma è già salva in qualsiasi scenario in virtù delle varie classifiche avulse che tengono contro degli scontri diretti giocati nell'arco del campionato.

Negli ultimi 90 minuti del campionato potrà succedere ancora di tutto: prendete nota delle possibili combinazioni che sanciranno l'ultima retrocessione.

LA FIORENTINA SI SALVA SE... La Fiorentina sarà salva se riuscirà ad evitare la sconfitta contro il Genoa. In caso di ko contro i rossoblu, la Viola dovrà sperare in una mancata vittoria dell'Empoli contro l' . Con la vittoria dell'Empoli, la Fiorentina si salverebbe solo in caso di arrivo a pari punti con Udinese e Genoa ma solo perdendo con massimo un goal di scarto. Questo perché si terrebbe conto della differenza reti negli scontri diretti (le tre squadre sarebbero alla pari nella classifica avulsa) e il Genoa è quella messa peggio.

L'EMPOLI SI SALVA SE... L'Empoli sarà salvo in caso di vittoria contro l'Inter o in qualunque scenario in cui i toscani riusciranno a conquistare gli stessi punti del Genoa nell'ultimo turno.

IL GENOA SI SALVA SE... Il Genoa sarà matematicamente salvo in caso di vittoria contro la Fiorentina all'ultima giornata. L'unico caso nel quale ai rossoblù la vittoria potrebbe non bastare sarebbe quello di vittoria con un solo goal di scarto e, contemporaneamente, sconfitta dell'Udinese a : in quel caso Fiorentina, Genoa e Udinese arriverebbero a pari punti e a pari punti anche negli scontri diretti e i grifoni sarebbero penalizzati appunto dalla differenza reti negli scontri diretti. Tuttavia, al Genoa potrebbe bastare anche un pareggio in caso di contemporanea sconfitta dell'Empoli contro l'Inter, in virtù degli scontri diretti.