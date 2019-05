Lotta salvezza, quota 40 potrebbe non bastare: rischiano in sette

Anche Cagliari e Fiorentina non sono ancora matematicamente salve a 180' dal termine: la vittoria dell'Empoli ha cambiato tutto.

Sei squadre ad osservare il Ferraris, sei squadre deluse. Una squadra dentro il Ferraris, una squadra uscita con il morale alle stelle. Mentre l' cambia il volto della corsa salvezza, le altre squadre di non ancora salve vedono le loro certezze sgretolarsi. Dopo e , un altro team giocherà la prossima Serie B.

In maniera clamorosa, la fatidica quota 40 quest'anno potrebbe non rappresentare l'uscita di sicurezza per rimanere in Serie A. La vittoria dell'Empoli in casa della ha cambiato le carte in tavola ed ora anche e rischiano di retrocedere in maniera clamorosa.

Certo, per entrambe dovrebbero verificarsi diversi risultati negativi e una serie di combinazioni, ma nulla è impossibile nè in un senso nè nell'altro. In attesa di capire il risultato tra e , che potrebbe la matematica salvezza agli emiliani in caso di tre punti, sono sei le squadre a rischiare la retrocessione.

Se l'Empoli rimane la squadra più vicina alla B in virtà dell'attuale terzultimo posto, la distanza con le altre squadre si è ridotta all'osso. Toscani a 35 punti e a 46, con i liguri che affronteranno proprio il Cagliari nel prossimo turno. e Bologna si trovano a 37, mentre il Parma è a 38, con sardi e Fiorentina a 40.

Il Cagliari dovrà affrontare due scontri diretti, prima contro il Genoa e dunque con l'Udinese, ma sarebbe già salvo alla 37esima in caso di mancato successo dell'Empoli contro il . Empoli che all'ultima giornata dovrà vedersela con l' a San Siro.

In maniera assurda anche la Fiorentina rischierebbe di giocarsi la permanenza in Serie A nell'ultima giornata. Davanti ad una vittoria di Genoa ed Empoli nel prossimo turno, la squadra viola dovrebbe sperare nel k.o della squadra di Andreazzoli a San Siro ed evitare di essere battuto dai liguri in casa.

Fiorentina, Cagliari, Parma, Bologna, Udinese, Genoa o Empoli andranno in Serie B. Il Parma ha la possibilità di sgusciare via con un successo nel posticipo di lunedì, in caso contrario bagarre assoluta negli ultimi due weekend.