Lotta salvezza infuocata: Crotone quasi condannato, Torino nei guai

Il Crotone deve recuperare 8 punti in 10 giornate, spera ancora il Parma. Cagliari a -1 dal Torino, rischiano Benevento, Spezia, Fiorentina e Genoa.

Se lo Scudetto sembra aver ormai preso la strada di Milano, in coda quasi tutto è ancora da decidere. Sono infatti ben nove le squadre che non possono ritenersi al sicuro.

La situazione più disperata è sicuramente quella del Crotone, attualmente ultimo con soli 15 punti dopo 28 giornate. Il passaggio da Stroppa a Cosmi finora non ha cambiato di molto la situazione dei calabresi, ai quali servirà un miracolo sportivo per evitare la retrocessione.

Il distacco dal Torino quartultimo è infatti di ben otto punti e nelle ultime cinque partite il Crotone ne ha vinta solo una, perdendo le altre quattro.

Situazione complicata anche quella del Parma, penultimo con 19 punti. La società ducale ha esonerato Liverani per richiamare D'Aversa e nelle ultime cinque ha raccolto cinque punti, battendo a sorpresa la Roma dopo un lungo digiuno di vittorie.

Il terzultimo posto è occupato dal Cagliari che però con l'arrivo di Leonardo Semplici è ripartito conquistando sette punti nelle ultime cinque partite, ovvero il miglior ruolino di marcia nello stesso periodo tra le squadre in lotta per la salvezza.

Sei invece i punti conquistati dal Torino, che ne ha solo uno di margine sulla zona retrocessione ma deve ancora recuperare la gara rinviata contro la Lazio causa Covid. I granata, alla ripresa dopo la sosta, sono peraltro attesi da un delicatissimo derby contro la Juventus.

A quota ventinove punti si trovano Benevento, reduce proprio dal trionfo dello 'Stadium' firmato Gaich, Spezia e Fiorentina con i viola freschi di cambio in panchina col ritorno di Beppe Iachini al posto del dimissionario Prandelli.

Non ancora del tutto tranquillo infine il Genoa, rinato sotto la guida di Ballardini ed attualmente con 9 punti di margine sul Cagliari. Nelle ultime cinque però sono arrivati solo cinque punti.

Nove squadre per tre posti, 30 punti a disposizione e una retrocessione da evitare. La volata finale per la salvezza sta per iniziare.