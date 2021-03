La lotta di Carroll contro l'alcol: "Se non mi fossi fermato sarei morto"

La dipendenza dall'alcol è una brutta bestia per chiunque, figurarsi per un calciatore che fa del benessere fisico uno dei suoi cardini: Roy Carroll, 43enne portiere con un passato al Manchester United, ha rischiato di pagare il prezzo più caro salvandosi proprio sull'orlo del precipizio.

In un'intervista concessa al Daily Mail, l'attuale estremo difensore del Dungannon si è confidato a cuore aperto, ammettendo le difficoltà insite nei tentativi di allontanarsi dall'alcolismo, anticamera della depressione.

"Facevo sempre di tutto per cercare di non bere il giorno prima della partita. Quando poi non giocavo e nessuno mi voleva, bevevo ogni giorno. Il tempo libero era tanto e bevevo come un pazzo. Se non avessi smesso, oggi non sarei qui e probabilmente il mio corpo non avrebbe retto. Fortunatamente non sono mai arrivato al punto di pensare al suicidio, ma sarei morto a furia di bere: il tipo di roba e il modo in cui la bevevo rischiavano di non farmi svegliare la mattina".