Lotito e lo stipendio di Zarate: la FIGC apre un'inchiesta

La FIGC, dopo le anticipazioni del servizio de Le Iene sul presunto pagamento illecito dell'ingaggio di Zarate da parte di Lotito, apre un'inchiesta.

Dopo le dichiarazioni sulla sfida dello scorso marzo tra e , il presidente della Claudio Lotito si ritrova ancora ancora al centro di numerose polemiche. Questa volta il patron biancoceleste finisce nel mirino de 'Le Iene', che hanno effettuato un'inchiesta sul pagamento dello stipendio di Mauro Zarate, vecchia conoscenza del calcio italiano.

L'agente dell'attaccante argentino Luis Ruzzi ha infatti accusato Lotito di aver pagato regolarmente soltanto una parte dello stipendio di Zarate, circa sette milioni in cinque anni, mentre l'accordo sarebbe stato per 20 e la differenza sarebbe stata versata come commissione per la stipula del contratto alla società Pluriel Limited, che a sua volta avrebbe rigirato la somma alla società del fratello del giocatore.

In questo modo, il numero uno della Lazio avrebbe evitato di pagare le tasse su quella parte di ingaggio destinata allo stesso Zarate. Accuse pesanti dalle quali Lotito sarà chiamato a difendersi.

Nel frattempo, alla luce di quanto emerso, come appreso dall'ANSA la Procura della FIGC ha deciso di vederci chiaro aprendo un'inchiesta.