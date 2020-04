Lotito sfida la Juventus: "Sfida secca per lo Scudetto? Lo accetterei"

Lotito contrario all'idea dei playoff per assegnare lo Scudetto: "L'Inter è a 8 punti da noi, l'Atalanta a 14: perché dovrebbero essere coinvolte?".

Il calcio inizia ad intravedere segnali di ripresa dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il ritorno agli allenamenti a livello di squadre a partire dal 18 maggio: questo però non dà comunque per scontata la ripartenza del campionato, in merito alla quale è arrivata una frenata dal ministro dello Sport Spadafora.

Intervistato da 'La Repubblica', Claudio Lotito ha spiegato cosa potrebbe accadere in caso di mancato ritorno in campo per le società di : il presidente della è pronto a prendere tutte le precauzioni del caso.

"Si rischia di mandare gambe all'aria il sistema. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi che corrono".

"Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l'internista, l'otorino e l'urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali".

No ai playoff come strumento di assegnazione del titolo di campione d' .

"Oggi io sono a un punto dalla , e solo per - che... vabbè, l'avete vista. Ma all'andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l'ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l'Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l' , che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte".

Una sfida secca tra Lazio e Juventus per decidere lo Scudetto soddisferebbe Lotito.