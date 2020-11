Lotito sbotta: "Cosa vuol dire positivo? Ci stan facendo il gioco delle tre carte"

Il presidente della Lazio interviene: "Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri, ma non sono patogeni".

Il caos tamponi tiene banco in casa , alla vigilia della partita contro la . Mentre la Procura Federale indaga per fare chiarezza, Claudio Lotito è intervienuto a 'Repubblica', sbottando contro le critiche ricevute per la gestione dei casi.

"Ma che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi lo diventano e degenerano. Ci stanno facendo il gioco delle tre carte. Nessuno vuol far giocare i positivi. Quando ho fatto medicina io, virologia era un esame complementare del secondo anno, giusto 200 pagine. Ora non so quante pagine sia. Ma pare che contino solo i virologi".

Il presidente biancoceleste ha parlato del caso Immobile e delle valutazioni mediche effettuate in casa Lazio.

"Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. Positivo vuol dire che puoi infettare. Per me la valutazione la deve fare il medico. Immobile? Il medico lo ha valutato, gli ha rifatto l’idoneità sportiva, la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo e stava meglio di prima. Pensi che un altro giocatore che era risultato positivo ai test della Uefa si è andato a fare un tampone per conto suo. Ed è risultato negativo. Abbiamo scritto alla Uefa, perché una settimana prima ci avevano bloccato anche Pereira ma poi il giorno dopo ci avevano risposto che era negativo".

Lotito si è anche fatto promotore di un'iniziativa, ovvero una struttura unica che si occupi dei test di tutta la .

"Ho chiesto a Gravina di introdurre una struttura unica che faccia i test per tutti, che imponga gli stessi parametri per tutti. Ho suggerito Federlab, che li fa già per la Serie C. Serve un ente terzo, così finisce la tarantella".

Spazio anche per un attacco al presidente del Urbano Cairo.