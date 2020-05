Lotito rischia il deferimento, disse "Juve-Inter? L'avete vista tutti..."

Claudio Lotito, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è stato convocato dalla Procura della FIGC a seguito delle frasi su Juventus-Inter.

Qualche settimana fa, in una intervista a 'Repubblica', Claudio Lotito disse una frase che ovviamente non passò inosservata e che adesso a maggior ragione, anche se a scoppio ritardo, potrebbe far discutere parecchio.

"Oggi io sono a un punto dalla , e solo per - che vabbè, l’avete vista tutti..."

Una frase dal dubbio significato, sibillina, che proprio per questo è finita nel mirino della FIGC: secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Procura ha deciso di convocare lo stesso Lotito nei suoi uffici, per fare chiarezza intorno a quella frase.

Adesso si potrebbero aprire due possibile scenari. O Lotito fornirà alla Procura valide motivazioni e prove che hanno portato alla sua frase (ed in quel caso bisognerà aprire un indagini per illecito sportivo), oppure il presidente della rischierà il deferimento per dichiarazioni lesive.