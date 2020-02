Lotito torna su Parma-Lazio: "Abbiamo meritato, polemiche prive di fondamento"

Il giorno dopo, le polemiche legate all'arbitraggio di - fanno ancora rumore. A gettare acqua sul fuoco, rivendicando i meriti della terza candidata allo Scudetto, ci pensa Claudio Lotito .

Il patron biancoceleste, a margine di un evento, allontana il caos e sottolinea il blitz compiuto dagli uomini di Inzaghi.

"Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché è fuori luogo e non lo ritengo utile, soprattutto dopo la partita. Penso che la Lazio abbia meritato e tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento".

Secondo Lotito, la non è in calo.

"Non credo alla crisi di squadre come la . Ci può stare che in una partita non si raggiungano obiettivi, capita a tutte le squadre. La Juve è una squadra di altissimo livello, il campionato sarà aperto fino alla fine".