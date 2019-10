Lotito torna su Lazio-Inter e punge Inzaghi: "Abbiamo perso la Champions per De Vrij"

Lotito non dimentica la sconfitta contro l'Inter: "De Vrij non doveva giocare, bisogna essere umili. Se qualcuno si sente fenomeno...".

Un anno e mezzo dopo Claudio Lotito non ha ancora dimenticato -, gara che nel maggio del 2018 è costata ai biancocelesti la qualificazione in proprio in favore dei nerazzurri.

Il presidente infatti, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', torna su quella partita e rimprovera a Simone Inzaghi la scelta di schierare Stefan De Vrij, già promessosi all'Inter.

"Uno, nella vita, deve prendere dei rischi se riguardano solo la sua persona. Uno dei motivi è stato De Vrij, abbiamo perso quella partita per lui. Parlo di fatti. Se l’allenatore l’ha fatto giocare, forse è perché qualcuno gliel’ha consentito. Quando ho posto il problema, alla risposta ricevuta commentai che non fossi convinto e che non l’avrei fatto giocare".

Lotito insomma non perdona a Inzaghi di aver puntato sul difensore olandese e ora chiede maggiore umiltà.

"Il problema è quando uno pensa di essere diventato un fenomeno e rischia di commettere degli errori. Se io prendo l’ultimo scemo, lo metto a fare un lavoro delicatissimo e poi sbaglia, il danno chi lo paga? Io, in prima persona. Poi mi chiedete perché la Lazio non abbia raggiunto certi risultati e vengo definito anche Lotirchio, nonostante io spenda parecchio. Le responsabilità sono di tutti, mi assumo quelle di De Vrij perché ho consentito di commettere un errore".

Adesso il presidente vuole di più dalla sua Lazio e lancia un chiaro avvertimento.

"Nella vita ci sono dei diritti e dei doveri. Questa la stagione dei doveri, i diritti sono finiti. E i doveri si acquisiscono coi risultati, io ora voglio quelli. Chiaramente in funzione di quello che si ha. Non chiedo il doppio salto mortale, io dico “ti ho dato una Ferrari e ora voglio i risultati”. Tu, calciatore, devi valere lo stipendio che prendi. Un giocatore mi disse “presidente lei ci paga per giocare”. Io dissi: “No, ti pago per vincere, sennò metto la Primavera che mi costa un miliardesimo di meno”.

Infine Lotito ha un altro messaggio per Simone Inzaghi al quale chiede di utilizzare l'intera rosa.