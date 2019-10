Lotito sullo sfogo di Immobile in Lazio-Parma: "Individualismo esasperato"

ma non solo. Claudio Lotito è il solito 'vulcano' di parole e così, oltre al retroscena su Milinkovic-Savic, al 'Corriere dello Sport' torna sulla lite tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi in Lazio-Parma.

Il presidente capitolino, riavvolgendo il nastro, ne approfitta per 'bacchettare' l'attaccante napoletano.

"Nell'intervallo Ciro aveva accusato un malessere per cui Inzaghi ha ritenuto di doverlo sostituire. La reazione di Immobile è stata eccessiva e spropositata, non consona al livello del giocatore".

"Non so come ha reagito lo spogliatoio allo sfogo di Immobile perché ho avuto chiarimenti dopo. L'individualismo esasperato del quale parlavo prima si è notato in quella circostanza. Se ognuno fa di testa propria non si arriva da nessuna parte".