Lotito diventa Senatore: il presidente della Lazio è stato eletto in Molise

Il massimo dirigente biancoceleste entra ufficialmente in politica: candidato al collegio uninominale del centrodestra, è stato eletto in Molise.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito diventa ufficialmente Senatore. Il massimo dirigente biancoceleste, infatti, è stato eletto in Molise.

Candidato al collegio uninominale del centrodestra, ha superato la concorrenza di Rossella Gianfagna, insegnate e dirigente scolastico di Campobasso.

Per Lotito non si tratta però del primo tentativo di ingresso in politica. La sua precedente esperienza, infatti, risale al 2018.

In quel frangente era candidato nel collegio plurinominale della Campania 01 sempre per il Senato, senza tuttavia essere eletto.

Questa volta, invece, ce l'ha fatta e così l'imprenditore romano -

presidente della Lazio dal 2004 - potrà concentrarsi anche sulla sua nuova avventura, nelle vesti di Senatore.