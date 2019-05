Lotito con De Laurentiis e Cairo contro la Superlega: "L'ECA non può decidere per tutti"

Claudio Lotito, patron della Lazio, sposa la linea di De Laurentiis e Cairo e si oppone alla Superlega: "Il calcio non è solo business".

No alla Superlega. Il messaggio di Claudio Lotito è chiaro e fa il paio con quello lanciato da Urbano Cairo e da Aurelio De Laurentiis: il presidente della , presente alla riunione dell'European Leagues (associazione da 900 club di 35 leghe) a Madrid, come riportato dall'ANSA nel suo intervento non ha usato mezzi termini per mostrarsi contrario alla 'rivoluzione' caldeggiata dalle big d'Europa.

"E' finito il tempo dei servi della gleba, dei vassalli e dei valvassori. Qui non qui non c'è un problema di contrapposizione sul piano personale ma su quello che deve essere il futuro e la regia del calcio europeo". "Il calcio non è solo business, ma devono essere salvaguardate tutte le componenti che concorrono ad alimentare questo sistema, composto non solo dalle società e dai tifosi che rinunciano a un paio di scarpe per andare a vedere la loro squadra del cuore".

Lotito, appaudito dai 339 delegati presenti all'appuntamento in occasione del proprio discorso relativo alla Superlega, ha invitato a coinvolgere tutti per confrontarsi sui progetti futuri contrapponendosi alle intenzioni dell'ECA (di cui tra i seguaci ci sono anche , , e ).