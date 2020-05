Lotito allarga le spalle: "Oggi siamo la grande Lazio, non più una lazietta"

La attende la ripresa del campionato e spera di poter lottare per lo Scudetto fino alla fine, magari regalando la gioia più grande che ai tifosi biancocelesti manca da 20 anni.

Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Channel', facendo il punto della situazione e consacrando la sua Lazio con parole al miele.

Infine, Claudio Lotito amplia i messaggi a tutti i campi possibili in cui la Lazio può competere.

"Voglio che i calciatori capiscano di far parte di un club unico per poter rendere grande la Lazio, sotto ogni punto di vista. Combattiamo per essere i primi in tutti i campi, riorganizzando tutto il sistema biancoceleste. Abbiamo realizzato tre palestre avveniristiche, una per la prima squadra, una per la Primavera ed una per il settore giovanile. Abbiamo poi tre centri di fisioterapia, 19 spogliatoi di altissimo livello, come pochi club hanno in . Abbiamo inoltre ristrutturato il settore della comunicazione e faremo un nuovo centro televisivo".