Lothar Matthaus boccia Eriksen: "Troppo lento per il Bayern Monaco"

L'ex centrocampista tedesco Lothar Matthaus non pensa che Eriksen possa essere un acquisto ottimale per il Bayern di Niko Kovac.

Al centro del mercato in queste ultime settimane c'è Christian Eriksen, il cui nome è accostato alle big di mezza Europa, fra le quali il di Niko Kovac. Chi però non è convinto della bontà dell'operazione che riguarda il trequartista del è Lothar Matthaus che non lo considera ideale per i campioni di .

"Eriksen è troppo lento per il . Seguo il giocatore da molto tempo e nel 2019 non mi è piaciuto per niente. Sarebbe un trasferimento senza senso per il Bayern e mi sorprenderebbe molto. Se non sei abbastanza per il Tottenham allora non sei abbastanza nemmeno per il Bayern Monaco. Uli Hoeness ha detto che il Bayern non ha bisogno di sostituti".

Una stroncatura sotto tutti i punti di vista quella di Matthaus nei confronti di Eriksen, considerato troppo lento e poco significativo per poter giocare nella corazzata bavarese. A Monaco ci si muove solamente per profili di primissimo livello e anche solo il minimo dubbio sulla qualità di un calciatore può essere decisivo per il Bayern.

"Eriksen è molto tecnico, un tipico numero 10. Ma è troppo lento e Niko Kovac predilige i giocatori veloci. E non dimentichiamoci di Thomas Muller che può giocare in ogni posizione offensiva e non arrendersi mai, io insisto: Eriksen non ha nessun senso per me".

Dopo aver bocciato il trequartista danese, Matthaus consiglia il Bayern Monaco su come muoversi la prossima estate e di rimanere sempre su futuri top player come Kai Havertz del Leverkusen, astro nascente della nazionale tedesca che tanto ricorda una leggenda di Bayern e Leverkusen come Michael Ballack.