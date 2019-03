Los Angeles Galaxy, una statua per Beckham: "La MLS non sarebbe quella che è senza di lui"

I Los Angeles Galaxy e tutta la MLS ringraziano David Beckham, il primo grande calciatore europeo a decidere di sbarcare nel campionato USA per fare crescere l'intero movimento. E con ottimi risultati.

Ecco allora che proprio in occasione della prima gara della nuova stagione i Galaxy hanno deciso di erigere una statua in onore di Beckham, che ha giocato col club dal 2007 al 2012.

A sottolineare l'importanza di Beckham, che coi Galaxy ha vinto due MLS e due Supporters Shield, è stato il commissario del campionato americano Don Garber.

" Non c'è dubbio che la MLS non sarebbe quella che è oggi se nel 2006 David e la sua famiglia non avessero deciso di trasferirsi qui l'anno successivo".

Beckham dal canto suo ha ringraziato tutti per l'importante riconoscimento riservato a icone del calcio americano come l'ex allenatore Bruce Arena e lo stesso Garber.

"Il mio impegno per questo club, per questo campionato e per questo Paese andava molto oltre il campo. Volevo far crescere questo campionato, portando giocatori e rendendo questo torneo di maggior successo".