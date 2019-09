Los Angeles Galaxy, super Ibrahimovic: tripletta e record di goal in una stagione

Soltanto pochi giorni fa veniva confermata la statua in suo onore nel centro di , ma la leggenda di Zlatan Ibrahimovic continua a incantare il mondo del calcio. L'attaccante svedese ha stabilito un importante record in con l'ultima tripletta realizzata con la maglia dei Los Angeles Galaxy.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una valanga di goal nella sfida contro lo Kansas City, vinta per 7-2: la squadra di Los Angeles è stata presa in mano dal suo bomber, che con la tripletta segnata arriva a 26 goal. Si tratta di un record nella MLS: l'ex e supera infatti il record di reti segnate in una sola stagione di Carlos Ruiz, che nel 2002 ne aveva realizzati 24.

Il club ha voluto omaggiare il suo fuoriclasse con un messaggio speciale sul proprio profilo 'Twitter':

"Scoring goals is easy. You just have to be like Zlatan." - @Ibra_official 🤣#LAvSKC | @RippleFoods pic.twitter.com/4QyyQQ8Xkt