Come vedere Los Angeles FC-St. Louis City con una VPN

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La partita

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 20:30 BMO Stadium

Il Los Angeles FC ospita lo St. Louis City al BMO Stadium in Major League Soccer: le due squadre della Western Conference si ritrovano a pochi giorni dall'ultima sfida.

Il precedente così ravvicinato aggiunge tensione. Lo St. Louis ha vinto 3-2 il confronto del 24 novembre e ora il LAFC ha l'occasione di rispondere in casa.

La squadra di Xavi Tamarit arriva da un periodo difficile. Il LAFC ha perso le ultime tre partite di campionato, tra cui quella per 2-1 contro i Seattle Sounders e quella per 3-1 sul campo del Minnesota United.

In attacco, però, non mancano gli aspetti positivi. Il LAFC ha segnato due gol nella sconfitta a St. Louis e a fine ottobre ha pareggiato 2-2 con i LA Galaxy.

La squadra di Yoann Damet ha trovato un po' più di continuità. Lo St. Louis ha battuto 1-0 la Houston Dynamo l'8 novembre e poi ha superato di misura il LAFC in una partita da cinque gol.

Questi risultati sono arrivati dopo un periodo difficile, segnato dalle sconfitte dello St. Louis contro Real Salt Lake, Portland Timbers e San Diego FC. Ora la squadra è terza nella Western Conference, tre posizioni sopra i padroni di casa.

Ecco cosa sappiamo su come seguire la partita.

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