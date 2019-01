Lopez supera Pepe e Draxler - Ligue 1 Performance Index

Il piccolo centrocampista è stato decisivo per il Marsiglia e il miglior giocatore di Ligue 1 della scorsa giornata.

Il Marsiglia potrebbe aver avuto una serata piena di rimpianti, visto che si sono dovuti accontentare dell'1-1 contro il Monaco, ma la squadra di Rudi Garcia ha chiuso il fine settimana col giocatore numero uno della Ligue 1.

Il giovane centrocampista centrale Maxime Lopez ha attirato l'attenzione di tutti quando ha aperto le marcature con un tiro basso insaccatosi nell'angolo basso della rete, e la sua eccellente prestazione a tutto tondo si è riflessa nel punteggio di 97.8 registrato sull'Opta Performance Index.Il Ligue 1 Performance Index prevede per ogni giocatore di Ligue 1 un punteggio massimo di 100 in ogni partita, ed è stato il francese ventunenne a prendersi la testa della classifica per il Round 20. Ha toccato la palla 105 volte nel corso della partita ed è stato il fulcro del centrocampo per la sua squadra.

Secondo nella classifica settimanale Nicolas Pepe, che è stato ancora una volta eccezionale: il suo Lille è tornato a vincere con una vittoria per 3-1, in trasferta contro il Caen. Ha ottenuto un punteggio impressionante di 95.0.L'eccellente forma del 23enne non mostra segni di cedimento. Ha aperto le marcature dopo otto minuti allo Stade Michel-d'Ornano nel match dello scorso venerdì sera. In più ha servito Rafael Leao per il secondo goal del Lille, e dunque un altro assist per Luiz Araujo, aiutando il suo compagno di squadra a salire all'ottavo posto dell'Index di questa settimana.Pepe, nel frattempo, si è incatenato a Lille fino almeno alla fine della stagione: solamente una buona notizia per il club, in lotta per un posto in Champions League.Julian Draxler del Paris Saint-Germain è invece arrivato terzo. Il nazionale tedesco è stato schierato come centrale di centrocampo questa settimana e ha mostrato ottime cose in mezzo, con il PSG che ha segnato tre goal nel secondo tempo per liberarsi dell'Amiens in trasferta.

Anche due giocatori dello Strasburgo sono entrati ​​in classifica questa settimana grazie alla vittoria per 3-1 in trasferta, in quel di Tolosa. Il centrocampista Ibrahima Sissoko ha contribuito e Ludovic Ajorque hanno fornito una grande prestazione.



Pablo Chavarria è tornato da un lungo periodo causa infortunio, e ha colpito contro il Lione nel pareggio finale di 1-1: terzo goal stagionale per il centravanti argentino. E sesto posto in classifica.



A chiudere la Top 10 c'è Wahbi Khazri, che ha aiutato il Saint-Etienne a battere il Guingamp per 1-0 nella giornata di sabato. Il suo primo calcio di punizione ha fatto la differenza tra le due squadr, raggiungendo 10 goal in campionato per la stagione. Più di quanto abbia mai fatto prima.