Lopetegui verso il Betis: è il favorito per la panchina biancoverde

AS

AS

Senza panchina dopo gli esoneri da Spagna e Real Madrid, Julen Lopetegui può ripartire dal Betis: rimpiazzerebbe Quique Setien.

Julen Lopetegui è reduce dall'anno più conturbato e strano della propria ancor precoce carriera: prima il clamoroso esonero da parte della prima dei Mondiali, quindi l'allontanamento anche dallo stesso Real, a causa di risultati troppo mediocri per essere veri. Il momento del ritorno, però, pare essere arrivato.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lopetegui, secondo 'Sport', è infatti il principale candidato per la panchina del Betis, che chiuderà la stagione di senza infamia e senza lode. Per questo la dirigenza biancoverde sta pensando proprio a lui per sedersi su una panchina che, con ogni probabilità, sarà lasciata vacante da Quique Setien.

Per Lopetegui si tratterebbe evidentemente di una sorta di passo indietro rispetto alle ultime avventure: quelle con la Spagna e con il , già citate, ma anche quella con il , guidato pure in .

Se Lopetegui è un ex Real, negli scorsi giorni era invece sorto per la panchina del Betis il nome di un'ex leggenda del : quello dell'ex difensore Abelardo, che ha annunciato l'addio all' . Una specie di Clásico della panchina.