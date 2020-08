L'onda digitale da record celebra il ritorno della UEFA Champions League con più di 1 bilione di visite

Fernando Torres, Marcel Desailly, Olly Murs, Sam Thompson e Pixie Lott si sono unite all'innovativa challenge di Mastercard #PricelessWave.

Mastercard, sponsor della UEFA , ha creato la più grande onda digitale del mondo, raggiungendo oltre 1 miliardo di visualizzazioni su TikTok.



La sfida #PricelessWave, creata per celebrare e connettere i fans durante la UEFA Champions League, è attualmente in fase di revisione per un Guinness World Record.



A partire da giovedì, 603.464 persone hanno condiviso il loro video su TikTok, incluse leggende del calcio come Fernando Torres e Marcel Desailly e celebrità come Olly Murs, Sam Thompson e Pixie Lott.



Vi hanno preso parte anche le megastar di TikTok da tutta Europa, tra cui Harriet Freestyle dal Regno Unito, Venessa Bauer dalla e Lia Lewis dalla .



La sfida #PricelessWave è già stata vista 1.259.815.688 volte e ha anche raccolto Mi piace, condivisioni e commenti da oltre 167 milioni di persone.



È stato creato come una sfida hashtag di TikTok che ha permesso agli utenti di partecipare creando la propria onda e taggando i propri video con #PricelessWave.



Un filtro personalizzato è stato attivato quando i fan alzavano le braccia in aria, che poi lasciavano cadere palloni sullo schermo sulle onde della musica Sonic di Mastercard: una celebrazione davvero irresistibile.

Vai su Priceless.com per vedere una compilation delle più epiche #PricelessWave challenge fatte dai tifosi, vip e idoli del calcio attorno al mondo, https://www.priceless.com/