L'omaggio di Vinicius a Cristiano Ronaldo: esultanza alla CR7 nel Clasico

Vinicius ha reso omaggio a Cristiano Ronaldo esultando proprio come il fuoriclasse portoghese nel corso di Real Madrid-Barcellona.

Per una volta si è dovuto limitare al ruolo di semplice spettatore, Cristiano Ronaldo però si è comunque regalato una domenica di grande calcio.

Il fuoriclasse della infatti, approfittando del rinvio della sfida con l’ a causa dell’emergenza Coronavirus, ha fatto un blitz a Madrid dove, dagli spalti del Bernabeu ha assistito al Clasico.

Cristiano Ronaldo, non solo ha visto il suo imporsi per 2-0 contro il (cosa che ai Blancos non riusciva in casa da sei anni), ma è stato anche omaggiato da Vinicius che ha deciso di festeggiare quello che è stato il goal che ha aperto le marcature con la tipica esultanza del fuoriclasse portoghese.

Lo stesso gioiello brasiliano, che ha poi pubblicato una foto sul suo profilo di Instagram Stories dedicata proprio al fuoriclasse della Juventus accompagnata dal commento "Nosso idolo Cristiano" (“Il nostro idolo Cristiano”).