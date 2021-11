Lokomotiv Mosca-Lazio dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lokomotiv Mosca-Lazio

Lokomotiv Mosca-Lazio Data: 25 novembre 2021

25 novembre 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN , TV8 (numero 8 del digitale terrestre) , Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Dopo il doppio pareggio contro il Marsiglia, la Lazio di Maurizio Sarri vola in Russia per affrontare la Lokomotiv Mosca. I biancocelesti proveranno a blindare il secondo posto e andare all'assalto del primo, occupato dal Galatasaray, mentre la formazione russa vuole rientrare nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League.

La Lazio è a quota 5 punti dopo quattro turni, frutto dei due pareggi contro il Marsiglia, la vittoria casalinga contro proprio la Lokomotiv Mosca all'Olimpico e il ko all'esordio a Istanbul contro il Galatasaray. La squadra russa non ha ancora trovato i tre punti in questa Europa League: lo 'score' fino ad ora è di due pareggi e due sconfitte.

È bastato un tempo alla Lazio nella gara d'andata dello scorso 30 settembre ad archiviare la pratica Lokomotiv Mosca. I biancocelesti si sono imposti grazie alle reti di Basic e Patric nel primo tempo, in una gara che poteva regalare altri goal con un gran numero di opportunità create ma non concretizzate dagli uomini di Maurizio Sarri.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Lokomotiv Mosca-Lazio: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO

Il match tra Lokomotiv Mosca e Lazio è in programma per giovedì 25 novembre 2021 alla RŽD Arena di Mosca, in Russia. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:45.

DOVE VEDERE LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO IN TV

Il match di Europa League Lokomotiv Mosca-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida si potrà vedere in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre).

LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky e DAZN potranno godere dello streaming di Villarreal-Manchester United attraverso le applicazione di Sky Go e appunto DAZN attraverso i propri personal computer e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle due piattaforme, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare prima le rispettive app per sistemi iOS e Android.

Su NOW, invece, sarà possibile selezionare l'evento dopo aver sottoscritto un abbonamento tra quelli offerti dal sito.

Gli utenti DAZN, al termine del confronto, potranno anche riguardarsi gli highlights dell'evento integrale in modalità on demand.

Il match di Europa League tra Lokomotiv Mosca e Lazio sarà trasmetto gratuitamente in streaming sul sito tv8.it.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lokomotiv Mosca-Lazio su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia. Su Sky, invece, il match sarà raccontato da Daniele Barone e Nando Orsi.

LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO IN DIRETTA SU GOAL

Qui sul nostro sito potrete seguire tutta la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio di Lokomotiv Mosca-Lazio, a partire dall'annuncio delle formazioni e fino al racconto in tempo reale e dettagliato delle azioni più importanti del match di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO

Problemi di formazione per il tecnico tedesco Gisdol, arrivato sulla panchina della Lokomotiv il 10 ottobre scorso. Il 52enne non avrà a disposizione gli infortunati Anjorin e Anton Miranchuk, mentre resta in dubbio la presenza di Zhemaletdinov.

Come di consueto, Sarri opta per un leggero turnover in Europa League. Tra i pali torna Strakosha, mentre al centro della difesa c'è Patric, in goal all'andata. Scelte obbligare sugli esterni: con Marusic reduce dalla positività al Covid, tocca ancora a Lazzari e Hysaj. In mezzo al campo due novità con Leiva e Basic al posto di Cataldi e Luis Alberto, mentre in avanti torna Ciro Immobile, con Pedro che va in panchina.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.