Lokomotiv Mosca-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Juventus affronta la Lokomotiv Mosca per blindare la qualificazione: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Lasi gioca la qualificazione agli ottavi diin , sul campo della. Nella quarta giornata i bianconeri hanno la possibilità di ipotecare un posto tra le migliori 16 d'Europa.

I bianconeri si presentano a Mosca con due assenze importanti in difesa: Cuadrado sconta un turno di squalifica, mentre De Ligt non è partito con la squadra per una distorsione alla caviglia. Assenza pesante, soprattutto viste le sofferenze di Rugani e Demiral rispettivamente contro e .

Maurizio Sarri dovrà scegliere il miglior sostituto per vincere e prendersi un posto agli ottavi. Il tecnico vuole anche mantenere la sua imbattibilità da allenatore della Juventus: soltanto tre pareggi in trasferta finora, contro , e , e soltanto vittorie.

I russi sono invece al terzo posto in campionato, dietro e Rostov, con 30 punti raccolti. Non vincono da tre partite e nell'ultimo turno di campionato hanno pareggiato 1-1 contro l'UFA.

Qui potete trovare tutte le informazioni su -Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lokomotiv Mosca-Juventus

Lokomotiv Mosca-Juventus Data: 6 novembre 2019

6 novembre 2019 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS

La gara della quarta giornata di tra Lokomotiv Mosca e Juventus si gocherà mercoledì 6 novevmbre 2019 a Mosca, alla RZD Arena di Mosca. Calcio d'inizio previsto alle ore 18.55.

Lokomotiv Mosca-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. La gara della quarta giornata di Champions League sarà disponibile in tv su Sky Sport Uno, al canale 201 del satellite o ai numeri 472 e 482 del digitale terrestre, e su Sky Sport (numero 252 del satellite). Non è prevista trasmissione in chiaro su Mediaset.

La gara tra Lokomotiv Mosca e Juventus si potrà seguire in su Sky Go, il servizio che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati: sarà possibile seguire il match su pc, tablet o smartphone semplicemente scaricando l'app. La partita si potrà seguire in streaming anche su Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky. Non è prevista alcuna diretta streaming gratis su Mediaset.

IN DIRETTA SU GOAL

Ci sarà la possibilità di seguire Lokomotiv Mosca-Juventus anche su Goal, grazie alla nostra diretta testuale: già dal pomeriggio vi forniremo informazioni sulla partita e sulle formazioni, fino ad arrivare al calcio d'inizio delle 19 e poi al triplice fischio finale, raccontando minuto per minuto tutte le azioni salienti della gara.

I russi schierano Guilherme in porta, con Ignatijev e Rybus esterni e difesa a 3 composta da Murilo, Höwedes e Corluka. A centrocampo ci saranno Barinov e Krychowiak assieme all'ex interista Joao Mario, mentre in avanti Alexey Miranchuk supporterà Eder, unica punta.

con due defezioni in difesa: lo squalificato Cuadrado e De Ligt, rimasto a casa per un problema alla caviglia. I sostituti saranno Danilo e Rugani, titolari con Bonucci e il rientrante Alex Sandro. A centrocampo Khedira, Pjanic e Matuidi, con Ramsey favorito su Bernardeschi come trequartista alle spalle di Ronaldo e Higuain. Dybala dovrebbe partire dalla panchina.

LOKOMOTIV MOSCA (3-5-1-1): Guilherme; Murilo, Höwedes, Corluka; Ignatijev, Barinov, Krychowiak, Joao Mario, Rybus; Al. Miranchuk; Eder.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.