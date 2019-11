Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2: Douglas Costa qualifica i bianconeri

Alexey Miranchuk risponde al vantaggio di Ramsey, poi Douglas Costa entra e segna nel recupero: la Juve passa a Mosca e vola agli ottavi.

Ci pensa Douglas Costa. La , pur non brillando, passa in extremis a Mosca e ottiene con due gare d’anticipo il pass per gli ottavi di Champions League. Una giocata, quella dell’esterno brasiliano, che sottolinea - non che ce ne fosse bisogno - di come il recupero del tuttofare brasiliano rappresenti per Madama una chiave di lettura primaria.

Al primo tentativo, la Juventus si porta avanti: punizione dalla sinistra di Ronaldo, conclusione centrale, la palla sfila dalla presa di Guilherme e passandogli tra le gambe finisce in fondo al sacco complice il tocco sulla riga di Ramsey. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: cross di Rybus, colpo di testa di Miranchuk, la palla sbatte sul palo, facile tap-in dello stesso russo. Nel dettaglio, male Bonucci nella lettura. Pressione totale degli uomini di Semin che, con il solito Miranchuk, sfiorano il sorpasso. Dopodiché, Higuain sale in cattedra. Prima andando al volo e dopo scaldando i guantoni del portiere brasiliano.

Nella ripresa, sempre su punizione, è CR7 a creare qualche grattacapo all’estremo difensore verdeoro. Altro giro, altra occasione per Cristiano, il cui destro viene ben disinnescato da Guilherme. Manovra lenta, quella proposta dalla Signora, che sfocia spesso e volentieri nella massima sterilità. Bonucci salva miracolosamente su Joao Mario. E Sarri, poco soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, sostituisce persino Ronaldo. Poi, dal nulla, fa tutto il subentrato Douglas Costa: interno, esterno, ed è un lampo che vale il passaggio del turno.

IL TABELLINO

LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS 1-2

MARCATORI: 4’ Ramsey, 12’ Miranchuk, 93’ Douglas Costa

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2) Guilherme 5; Ignatijev 6, Howedes 6.5, Corluka 6.5, Rybus 6.5; Zhemaletdinov 6 (81’ Cerqueira s.v.), Barinov 6.5, Krychowiak 6.5, Joao Mario 6.5 (85’ Kolomeytsev s.v.); Miranchuk 7, Eder 6. Allenatore: Semin

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; Danilo 5.5 Bonucci 5.5, Rugani 5, Alex Sandro 6; Khedira 6 (69’ Douglas Costa 7.5), Pjanic 5, Rabiot 5.5; Ramsey 6.5 (64’ Bentancur 6); Ronaldo 6 (81’ Dybala s.v.), Higuain 6.5. Allenatore: Sarri

Arbitro: Buquet

Ammoniti: Bonucci, Douglas Costa (J), Rybus (L)

Espulsi -