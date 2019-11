Lokomotiv Mosca eliminata da Champions ed Europa League: è la prima

La squadra russa non parteciperà agli ottavi, nè potrà essere retrocessa in Europa League: primo verdetto di Champions League.

Dalle stelle della, a tratti, clamorosa vittoria a Leverkusen per 2-1, alle stalle delle quattro sconfitte consecutive nel girone D che concludono la stagione europea del Mosca già a dicembre. Per la compagine russa addio alle competizioni continentali almeno fino alla prossima estate.

E' proprio il , infatti, la prima squadra eliminata dalla Champions matematicamente, certa di non poter accedere agli ottavi della competizione con il sesto turno della fase a gironi, nè di essere retrocessa in . In giro per il continente sperano ancora un po' tutti, tranne la squadra russa.

Allenata da Jurij Sëmin dal 2016, il Lokomotiv è reduce dalla vittoria in Coppa di e in Supercoppa dello stesso paese, è prima nel proprio campionato, a +2 sul e a quattro punti dallo . Una lotta tutta nella capitale, con il Krasnodar prima squadra lontana da Mosca a -6.

Il successo in Russia sembrava poter essere esportato anche in Champions, nonostante ed Atletico fossero le favoritissime per il passaggio del turno. E invece nel corso delle settimane qualcosa si è spezzato, probabilmente dopo aver assaggiato per due volte il poter far punti con Madama bianconera, due volte vincitrice di misura nelle gare giocate a e Mosca.

Nella sesta giornata di Champions il Lokomotiv potrebbe sì agganciare il Leverkusen in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dei tedeschi, ma il 2-0 del ritorno confrontato con il 2-1 dell'andata permette al Bayer di essere avanti negli scontri diretti e quindi di poter giocare almeno in Europa League.

Militano nel Lokomotic Mosca tra gli altri gli ex Howedes e Joao Mario, nonchè vecchie conoscenze della Champions come Corluka, Krychowiak e Farfan. La loro esperienza quindicennale non è bastata però per evitare l'immensa delusione ai tifosi del club russo. Appuntamento a settembre.