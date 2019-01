Loftus-Cheek gay? Arriva la smentita: "Le voci non sono vere"

Loftus-Cheek smentisce tutto. Il centrocampista del Chelsea negli ultimi giorni è finito al centro del dibattito in Inghilterra per la sua presunta omosessualità.

Secondo alcune voci infatti Loftus-Cheek avrebbe addirittura fatto coming out all'interno dello spogliatoio, cosa però ora seccamente negata su Twitter dal diretto interessato.

Any player who came out as gay, they’d have my full support and respect . But the rumour isn’t true — Ruben Loftus-Cheek (@rubey_lcheek) 16 gennaio 2019