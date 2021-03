Löw dice addio alla Germania: lascerà dopo l'Europeo, è ufficiale

Il tecnico è in carica dal 2006: al termine di Euro 2020 chiuderà un'era durata 15 anni, con unn mondiale vinto.

Per il calcio tedesco si chiude un'era. Dopo 15 anni, Joachim Löw dirà addio alla nazionale. La Germania cambierà Commissario tecnico al termine di Euro 2020.

L'annuncio ufficiale è stato dato dalla DFB, la federazione tedesca, nella mattinata di martedì: Löw farà un passo indietro dopo aver guidato la Mannschaft per un'ultima avventura.

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB_Team_EN) March 9, 2021

Il tecnico di Fribugo è arrivato in Nazionale prima come vice di Klinsmann, poi come capo allenatore dal 2006. Il suo regno è durato 15 anni, ha portato la Germania a una finale a Euro 2008 e soprattutto alla conquista del Mondiale del 2014.

Inoltre, con lui dal 2008 al 2016 la Mannschaft ha sempre raggiunto almeno le semifinali di ogni competizione a cui ha preso parte, prima dell'amara eliminazione ai gironi all'ultimo Mondiale.

Il contratto di Löw sarebbe scaduto nel 2022. Lo stesso CT ha scelto di anticipare i tempi. Guiderà un'ultima volta i suoi, prima di cedere il ruolo. Non è ancora stato reso noto il nome del successore.