Löw convoca Amiri... ma non ha il suo numero! Il giocatore: "L'ho dovuto chiamare io"

Joachim Löw ha convocato Nadiem Amiri nella Germania, ma la telefonata l'ha fatta il giocatore: il Ct non aveva il suo numero di telefono.

Un momento che ricorderà per tutta la vita, per due motivi: la ragione e le modalità. Perrché Nadiem Amiri è stato convocato nella per la prima volta, ma ha dovuto chiamare lui il commissario tecnico.

A raccontare il curioso retroscena è stato proprio lo stesso trequartista del Bayer Leverkusen ai microfoni dei canali ufficiali del club. Come spiega l'ex , Joachim Löw ha indicato di farsi telefonare dal classe 1996 al più presto. E lì è arrivata la buona notizia.

“Mi hanno detto di chiamare Jogi perché non aveva il mio numero e già in quel momento le mie speranze sono aumentate. L’ho chiamato dopo l’allenamento di giovedì e mi ha detto che sarei stato nella nazionale maggiore. È un sogno che si realizza”

Per Amiri è una prima volta in assoluto con la nazionale maggiore, ma nella sua carriera ha già collezionato 24 presenze e 6 goal con l'Under 21 di Stefan Kuntz, con cui ha anche vinto un Europeo nel 2017 e perso una finale nel 2019.

Ora, dopo la prima chiamata, di Europeo sogna di giocarne un altro. E magari, prima di tutto, dare il suo numero al Ct appena lo incontrerà...