Locri-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Locri sfida il Bari capolista nella 24ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Locri di Alessandro Pellicori ospita il Bari capolista di Giovanni Cornacchini nella 24ª giornata del Girone I di Serie D. I calabresi sono dodicesimi in classifica con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, mentre i pugliesi conducono la graduatoria con 55 punti e un cammino di 17 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Locri-Bari su DAZN

Fra gli amaranto il miglior marcatore è l'attaccante Giuseppe De Marco, autore di 6 goal in 22 presenze, mentre Roberto Floriano è il giocatore più prolifico fra i biancorossi con 10 reti in 19 partite giocate. Il Locri ha collezionato 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Bari invece ha rimediato 2 vittorie e 2 sconfitte di fila lontano dal San Nicola con Cittanovese e Turris nelle ultime 4 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA LOCRI-BARI

Locri-Bari si giocherà il pomeriggio di domenica 17 febbraio 2019 allo Stadio Comunale di Locri. Fischio d'inizio in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE LOCRI-BARI IN TV E STREAMING

La partita Locri-Bari sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da DAZN, che si è assicurato i diritti della squadra pugliese, e sarà visibile. Fra questi troviamo ad esempio le smart tv compatibili, i pc, i tablet e gli smartphone, oppure utilizzando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

Gli utenti potranno anche usufruire del servizio on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere la partita integrale o solo gli highlights della stessa quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI LOCRI-BARI

Pellicori si affiderà al consueto 4-3-3. In porta Pellegrino dovrebbe spuntarla su Manno, mentre in difesa agiranno Amato, Russo, Strumbo e Larosa. Sulla mediana Condomitti e Libri saranno le due mezzali, con Costabile in regia. In attacco Trombino sarà il centravanti, con De Marco e Carbone ai suoi lati.

Cornacchini dovrebbe confermare in parte l'undici di partenza che ha superato il Marsala nell'ultima giornata. Davanti al portiere Marfella, Aloisi e Quagliata (in vantaggio su Nannini) saranno i due terzini. In mediana la coppia composta da Bolzoni e Hamlili. In attacco Simeri dovrebbe scalzare dal 1' Pozzebon, con Piovannelo, Brienza e capitan Floriano alle sue spalle.

LOCRI (4-3-3): Pellegrino; Amato, Russo, Strumbo, Larosa; Condomitti, Costabile, Libri; De Marco, Trombino, Carbone.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Aloisi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Bolzoni, Hamili; Piovanello, Brienza, Foriano, Simeri.