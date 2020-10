Il 'Loco' Vargas: dall'ascesa in Serie A all'incubo dell'alcol

Esterno straripante fisicamente e dotato di un sinistro fuori dal comune: Juan Manuel Vargas fu frenato dai pesanti problemi extra campo.

Se qualcuno dovesse descrivere Juan Manuel Vargas con un singolo aggettivo lo farebbe senza dubbio con il termine 'straripante': come l'impressionante forza fisica, la personalità e la qualità di un sinistro sopra la media, ma anche come quel carattere poco gestibile fuori dal campo, principale limite di una carriera sicuramente al di sotto del potenziale.

Tra gli esterni di maggior impatto della storia recente della nostra c'è proprio il giocatore peruviano, esploso con la maglia del Catania e poi consacrato alla , dove ha mostrato le cose migliori con 25 goal, 27 assist in 186 presenze.

Esterno a tutto campo con una graduale evoluzione da terzino ad ala pura con spiccate tendenze offensive: dotato di uno strapotere fisico visto raramente in un campo di calcio e di un sinistro capace di bucare le porte, Vargas vive sei stagioni tra alti e bassi in maglia viola, risultando spesso anche tra i migliori interpreti del ruolo in Europa. Caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche che gli valgono il soprannome di 'tornado' in patria, per quella sua particolare capacità di trascinare i propri compagni e devastare atleticamente gli avversari.

Altre squadre

Una rapida ascesa che lo stesso classe '83 fatica però a gestire soprattutto all'esterno del rettangolo di gioco, dove il 'mostro' dell'alcol inizia ad affacciarsi inesorabilmente. Le uscite fino all'alba iniziano a diventare sempre più frequenti e nel dicembre 2010 Vargas viene estratto dai resti della sua Porsche Cayenne, guidata dal cugino ubriaco e senza patente, alle 6 del mattino. E' solo l'inizio di un periodo buio.

Due anni più tardi, durante il prestito al , viene visto visibilmente in preda ai fumi dell'alcol di ritorno dal Perù dopo le gare con la propria nazionale. Terminato il terribile periodo ligure i tifosi viola lo 'accolgono' nuovamente con l'appellativo dispregiativo di '66cl', chiaro riferimento alle numerose serate passate in compagnia di amici e di qualche birra di troppo nei pub del capoluogo toscano.

Sul campo Vargas vive di improvvise fiammate, alternando prestazioni deludenti a giocate incredibili, figlie di un talento spesso indomabile, nonostante una condizione psicologica problematica. La seconda avventura viola si chiude però nel peggiore dei modi e l'esterno decide di ripartire dal Betis dopo essersi svincolato. Le cose non migliorano però neanche in : dopo un solo anno va incontro a un periodo di inattività di ben sei mesi e non tornerà più quello di un tempo.

Decide così di tornare in patria, dove tutto era cominciato, ma anche qui il suo atletismo non regge: tradito da quello stesso fisico che lo aveva reso grande in Europa, ora sbriciolato improvvisamente da una mente fin troppo debole.

Una carriera terminata tra ricorrenti infortuni, dettati da un fisico tanto devastante quanto fragile muscolarmente, complice anche uno stile di vita quasi mai idilliaco. A distanza di anni lo stesso Vargas si guarda indietro e ripensa alle tante occasioni sprecate, con una semplice e dolora frase ad accompagnare i suoi pensieri: