Locatelli punta in alto: "A luglio voglio fare il salto in un grande club"

Un goal al e uno alla per emergere, forse troppo presto. Manuel Locatelli per alcuni mesi ha vissuto con le aspettative alle stelle, prima di ridimensionarsi. E iniziare a ritrovarsi.

Ciò che non è cambiata è l'ambizione del classe 1998, che alla 'Gazzetta dello Sport' ha rivelato di voler fare il salto in un top club il prossimo mese di giugno, quando terminerà la stagione con il Sassuolo.

"A giugno vorrei fare il salto in un grande club, ma adesso penso solo al Sassuolo. Quando lasciai il piansi insieme alla mia ragazza, ma è stata la decisione migliore. La società non aveva fiducia in me e io avevo bisogno di cambiare".