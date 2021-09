Locatelli prenota la Juve: lui brilla in Nazionale, Allegri lo aspetta

Manuel Locatelli si candida per il ruolo di leader tecnico nella Juve di Allegri: il 23enne ha confermato in Nazionale la grande crescita.

Un quarto d'ora per mettere in mostra tutte le sue qualità. Idee, passaggi filtranti, visione di gioco, letture, contrasti. Per la gioia di Massimiliano Allegri, che non vede l'ora di ritrovarlo alla Continassa. Nella serata di Basilea a brillare è stata la stella di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, entrato al 77' al posto di Verratti, è stato tra i migliori della Nazionale di Roberto Mancini.

La prova del St. Jakob-Park è stata l'ennesima conferma della crescita esponenziale negli ultimi mesi del centrocampista classe 1998, nato calcisticamente nel Milan ed esploso con la maglia del Sassuolo. Un toccasana per la Juventus, che lo ha inseguito a lungo e acquistato ufficialmente il 18 agosto scorso dal club emiliano. Nel mercato in cui Cristiano Ronaldo ha salutato a sorpresa, l'unica certezza dei bianconeri è stata proprio Locatelli, trattato per oltre due mesi prima della fumata bianca.

A richiederlo espressamente è stato proprio Massimiliano Allegri, che lo riteneva il colpo giusto per rinforzare il centrocampo bianconero. Il 23enne ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli e saper fare entrambe le fasi di gioco: sa impostare, inserirsi con e senza palla, contrastare. Qualità che fanno di lui un calciatore duttile, in grado di poter giocare come regista o mezzala in uno schieramento a tre o a due.

Il flop nelle prime due uscite stagionali della Juventus, con un solo punto conquistato contro Udinese ed Empoli, obbliga Allegri a studiare nuove soluzioni in vista della ripresa della Serie A, con il big match contro il Napoli di Spalletti al 'Diego Armando Maradona'. Un match da non sbagliare per i bianconeri, che non vogliono scivolare a -8 dalla vetta dopo 270 minuti ed essere costretti a fare un lunga e faticosa rincorsa nel corso della stagione.

Arrivato a soli tre giorni dall'inizio del campionato alla corte di Allegri, Locatelli ha totalizzato appena 25 minuti tra Udinese ed Empoli. E dopo le prime due settimane in bianconero, il tempo di ricominciare a lavorare dopo la vittoria di Euro 2020 e le vacanze e conoscere la sua nuova squadra, il classe 1998 è stato convocati da Mancini per le sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania.

Terminata la sosta, Locatelli tornerà alla Continassa con l'intenzione seria di prendersi il centrocampo bianconero. Allegri lo aspetta ed è pronto ad affidargli la regia di Madama, schierandolo come vertice basso. Un ruolo che consente a Locatelli di esprimere al meglio le sue qualità e di esaltarne la personalità. Appena arrivato a Torino, il 23enne è subito chiamato a una grande sfida: dare equilibrio e geometrie a una Juventus che è sembrata quasi irriconoscibile nei primi 180 minuti della stagione e che vuole rialzare la testa dopo i passi falsi di inizio stagione.