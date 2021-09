Locatelli non perde tempo: è già il faro della mediana della Juventus

Nella Juventus si rivelando un elemento determinante: Locatelli, centrocampista voluto fortemente e arrivato dopo una lunga trattativa col Sassuolo.

Ci sono giocatori che reggono a fatica l'impatto con la grande squadra e altri che invece non patiscono questo salto di qualità. Chi appartiene alla seconda categoria è senza dubbio Manuel Locatelli, centrocampista passato in estate alla Juventus.

In una formazione bianconera che ancora non ha trovato una vera identità, l'ex Sassuolo è già diventato in poche settimane uno dei punti fermi. La sua importanza in mezzo al campo si è vista particolarmente nell'ultima sfida giocata dalla squadra di Allegri, ovvero quella vinta per 3-0 contro il Malmoe nella gara d'esordio della fase a gironi della Champions League 2021/2022.

Manuel #Locatelli in #MalmoeJuve (dati Opta)



10 Possessi guadagnati (più di tutti)

88% di passaggi riusciti

83 palloni giocati

3 contrasti vinti



Ottima prova di un centrocampista che può ancora crescere tantissimo. — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) September 14, 2021

Dati indicativi che testimoniano 'importanza di Locatelli nello sviluppo della manovra juventina. Un colpo importante dunque, fortemente voluto da Allegri e arrivato al termine di una trattativa a dir poco complicata.

Dopo aver ben figurato con l'Italia agli Europei, Locatelli è entrato ancora di più del mirino dei dirigenti della Juventus. il Sassuolo ha fatto muro, decidendo di volersi privare del suo gioiello e faro del centrocampo solo davanti a un'offerta irrinunciabile.

La trattativa è stata lunga, laboriosa e ricca di incontri tra le parti, ma alla fine il centrocampista classe '98 si è vestito di bianconero.

Dopo aver giocato complessivamente 25 minuti nelle prime due sfide di campionato contro Udinese ed Empoli, Locatelli è stato lanciato dal primo minuto da Allegri. Prima con il Napoli e poi col Malmoe, il talento azzurro ha mostrato tutte le sue qualità e ha dato certezze ad un reparto che ha palesato delle difficoltà in questo avvio di stagione.

L'annata è appena cominciata, me le prime indicazioni lasciano presagire che Locatelli sarà un protagonista assoluto nello scacchiere bianconero.