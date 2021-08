Locatelli alla Juventus? Venerdì nuovo incontro col Sassuolo

La Juventus ha in programma un incontro con il Sassuolo: i neroverdi ufficializzano l'arrivo di Matheus Henrique e di Ruan.

Una delle trattative più complicate di questa sessione estiva di mercato avrà presto un nuovo capitolo. Il giocatore in questione è Manuel Locatelli del Sassuolo, corteggiato con insistenza ormai da settimane dalla Juventus. Nella giornata di venerdì è previsto un nuovo incontro tra le parti, per parlare del possibile trasferimento in bianconero del giocatore.

Al momento c'è differenza tra domanda e offerta. Il Sassuolo vuole solo un conguaglio economico, che ammonta a 35 milioni di euro.

Cifra elevata per le opinioni e le possibilità della Juventus, che invece vorrebbe abbassare il prezzo inserendo una contropartita tecnica. Prospettiva, questa, che non sembra entusiasmare il club neroverde. Dunque, seppur inizialmente in prestito, l'operazione dovrebbe andare in porto solamente con esborso monetario.

La speranza dei dirigenti bianconeri è di convincere tra qualche giorno il Sassuolo, che nel frattempo si sta muovendo sul mercato in entrata. Nelle ultime ore sono stati annunciati gli arrivi di Ruan Tressoldi e Matheus Henrique.

Il primo resterà in prestito al Gremio fino al gennaio del 2022, mentre il secondo - centrocampista classe '97 reduce dalle vittoriose Olimpiadi con il Brasile - si vestirà immediatamente di neroverde.

Una mossa che potrebbe favorire l'uscita di Locatelli, con conseguente accordo venerdì al momento dell'incontro con la Juventus.