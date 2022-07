Lo Zalgiris scrive la storia: è il primo club lituano nei gironi delle coppe europee

Grazie al doppio successo sul Malmo, la squadra di Vilnius si è assicurata un posto nella fase a gironi delle competizioni europee.

Una fresca sera d'estate in terra svedese si è trasformata in una notte indimenticabile. Per lo Zalgiris Vilnius il 27 luglio 2022 sarà una data difficile da dimenticare e marchiata a fuoco nella storia del club e dei protagonisti che hanno scritto la storia della società e del calcio lituano.

Grazie al successo per 2-0 a Malmo, sul campo dei campioni di Svezia, lo Zalgiris ha conquistato l'accesso al terzo turno preliminare di Champions League. Una vittoria che garantisce alla squadra biancoverde la qualificazione alla fase a gironi di Conference League: un risultato storico per la Lituania, che per la prima volta avrà una squadra nei raggruppamenti della fase a gruppi di una competizione internazionale.

Dopo l'1-0 dell'andata, in casa, lo Zalgiris Vilnius si è ripetuto anche in trasferta, espugnando per 2-0 Malmo. Nel prossimo turno, la formazione lituana affronterà il Bodo/Glimt, formazione norvegese che nella passata stagione ha sfidato ben 4 volte in Conference League la Roma di José Mourinho.

Se non dovesse riuscire a superare l'ostacolo, lo Zalgiris retrocederebbe ai playoff di Europa League: in caso di nuova sconfitta del doppio confronto, i lituani andrebbero per la prima volta a Nyon per il sorteggio dei gironi di Conference League.

La squadra Vilnius non era mai riuscita a superare il secondo turno nei due precedenti: nel 1999 fu eliminata dalla Dynamo Kiev, mentre l'anno scorso fu il Ferencvaros ad avere la meglio.

Inoltre, prima del doppio successo sul Malmo, lo Zalgiris aveva ottenuto appena una vittoria in questa fase della competizione, nel 2017 contro il Ludogorets per 2-1, prima della rimonta a ritorno e il ko per 4-1 in Bulgaria.

Questa volta il campo ha sorriso allo Zalgiris Vilnius: doppia vittoria sui più quotati svedesi e pass in tasca per le coppe europee.