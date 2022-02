Lo United si salva nel finale a Madrid: deludono Ronaldo e Pogba

Il Manchester United si salva in extremis nel primo round degli ottavi di finale di Champions League. I Red Devils impattano 1-1 sul prato del Wanda Metropolitano grazie al sigillo di Elanga a dieci dalla fine, buono per riportare in equilibrio le sorti della qualificazione con l'Atletico Madrid.

Dopo un primo tempo semplicemente nullo dal punto di vista offensivo con zero palloni toccati nell'area avversaria, la produzione dello United ha dato lievi segnali di miglioramento nella seconda frazione di gioco culminata, per fortuna di Rangnick, con la rete del classe 2002.

Nonostante il buon risultato in chiave doppio confronto, non mancano le pesanti bocciature in casa United, su tutte quelle dei due elementi più attesi: Cristiano Ronaldo e Paul Pogba. Il fuoriclasse lusitano ha perso la sfida con il connazionale Joao Felix, mettendo a referto una prestazione priva di spessore e, soprattutto, di tentativi pericolosi verso lo specchio della porta. Il cinque volte Pallone d'Oro, infatti, ha messo insieme solamente un tiro abbondantemente a lato nella prima frazione e una punizione calciata in curva nella ripresa.

Decisamente peggio ha fatto il centrocampista transalpino, letteralmente surclassato nel confronto con l'ex Inter e connazionale Kondogbia. Una gara ampiamente sottotono e abbondantemente sotto la linea della sufficienza la sua, condita da tantissimi errori e culminata con la sostituzione dopo 66' di gioco: al suo posto è entrato Matic.

Per le stelle del Manchester United una notte da dimenticare al più presto, dunque, con il ritorno a Old Trafford a rappresentare l'ultima prova d'appello. Vietato sbagliare.