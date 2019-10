Lo svincolato Honda ci riprova: "Perché non mi fate un'offerta?"

Il e il non hanno accolto i suoi scorsi appelli. Quindi, a ottobre quasi terminato, Keisuke Honda va ancora alla ricerca di una sqaudra che lo tesseri per farlo giocare.

Dopo aver lasciato il Melbourne Victory, il giapponese classe 1986 è ancora senza contratto, nonostante l'ottimo bilancio di 8 goal e 7 assist nella sua esperienza nel calcio australiano. E così, sempe via Twitter, Honda è tornato a riproporsi al mondo del calcio.

L'ex Milan, e Pachuca ha anche voluto sottolineare come si senta ancora uno dei migliori calciatori asiatici.

Why don't you offer me? I'm sure that I'm still one of the best player in Asia.