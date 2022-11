Lo strano caso di Zurkowski: con la maglia della Fiorentina appena 87' dal 2019

Il polacco, convocato ai Mondiali nonostante appena 4 presenze in stagione, ha rivelato: "La Juve mi voleva ma la Fiorentina era la miglior scelta".

"È una storia da dimenticare. È una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata. È una storia sbagliata".

Quella tra Szymon Zurkowski e la Fiorentina sembra essere uno di quegli amori raccontati da Fabrizio De André. Un rapporto nato grazie alla scintilla scoccata ma mai realmente esplosa. Il centrocampista polacco 1997 sta vivendo da separato in casa con l'addio a gennaio che sembra praticamente certo.

Una separazione che si sarebbe dovuta consumare la scorsa estate, con il ritorno - nell’ambito dell’affare Parisi-Bajrami-Kouame - di Zurkowski all'Empoli. Poi la fumata nera con la permanenza del polacco a Firenze, senza però riuscire a trovare spazio.

Dal 2019 ad oggi, Zurkowski ha totalizzato appena 87 minuti in 6 presenze con la maglia della Fiorentina, tutte da subentrato. Due nei primi sei mesi, nella stagione 19/20, e quattro in quella in corso tra Serie A e Conference League, dopo le due annate e mezzo da protagonista con la maglia dell'Empoli.

Eppure il polacco aveva detto no addirittura alla Juventus per vestire la maglia del club Viola, come confermato dal diretto interessato in un'intervista rilasciata al quotidiano 'La Nazione' dopo la firma con i toscani.

"Sono davvero eccitato al solo pensiero dell’inizio di questa esperienza e prometto che darò il meglio di me stesso. La Juve mi voleva, così come anche altri club italiani. Ma la Fiorentina è stata la società con la quale ho avuto i contatti più frequenti e assieme al mio manager abbiamo pensato che fosse la migliore scelta possibile”.

Un'esperienza che si sta rivelando completamente diversa rispetto alle attese, con la società toscana che si aggiudicò il cartellino al termine di un'asta con - tra le altre - anche il Cagliari tra le squadre più interessate.

Nonostante lo scarso minutaggio concesso a Zurkowski da Italiano, non mancano gli estimatori. Tra questi anche il commissario tecnico della Polonia, Czeslaw Michniewicz, che lo ha inserito - nemmeno troppo a sorpresa - nella lista dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar. L'allenatore non ha voluto rinunciare alla fisicità e alla capacità di inserimento con i tempi giusto del 25enne.

La Coppa del Mondo rappresenta la vetrina giusta per Zurkowski per mettersi in mostra in vista del mercato di gennaio, quando con molta probabilità lascerà la Fiorentina. Alcuni club già lo seguono, con il polacco che dovrà convincerli definitivamente a puntare su di lui per tornare quello che ha brillato ad Empoli nelle ultime due stagioni. Lontano da Firenze e dalla Fiorentina. "Una storia sbagliata" dopo quel no alla Juve.