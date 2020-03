Lo strano caso di Thereau: da protagonista in A a 'fantasma' con la Fiorentina

Dov'è finito Cyril Thereau? L'attaccante francese, dopo anni e anni passati da protagonista in Serie A, è scomparso da tutti i radar.

Dalla stagione 2010/2011, la prima in con la maglia del dopo varie esperienze in giro per l'Europa, Cyril Thereau è sempre stato un protagonista della medio-bassa classifica della nostra .

Prima proprio con la maglia del Chievo fino al 2014, poi per ben tre anni all' ed infine nel suo primo anno trascorso alla . In totale, con queste tre maglie, l'attaccante francese ha segnato qualcosa come 66 goal in Serie A, un bottino niente male soprattutto senza aver mai giocato per squadre di prima fascia.

Punto fermo del Chievo che raggiunge in quegli anni sempre la salvezza nella massima serie, poi punta di diamante dell'Udinese, che naviga però tra alti e bassi in quel periodo. Ed infine il salto con la Fiorentina, avventura che però non ripaga le attese di tutti.

Altre squadre

Quasi dieci anni di Serie A che lo hanno visto anche togliersi parecchie soddisfazioni. Nel 2015, in avvio di campionato, Cyril Thereau fu il protagonista indicusso della sorprendente vittoria dell'Udinese in casa della , in quello Stadium che rappresenta praticamente da sempre un fortino.

La squadra allenata da Colantuono, proprio con un goal del francese, batté la Juventus, che in quella stagione mise in fila una serie di risultati negativi prima di inanellare la striscia di vittorie che la portarono comunque alla vittoria dello Scudetto.

Nel 2017 Thereau rivelò in una intervista di essere stato vicino all' ai tempi del Chievo, anche se poi non se ne fece nulla. Stesso discorso per il , sua squadra del cuore che però qualche anno fa non riuscì a comprarlo per via del cambio di proprietà.

Un destino che quindi lo ha portato a navigare sempre nella zona medio-bassa della classifica di Serie A, fino al salto con la Fiorentina. Nella prima stagione, quella del 2017/2018, l'impatto di Thereau non è nemmeno così brutto a Firenze (finirà la stagione con cinque goal all'attivo con la Viola).

Ma è dalla stagione seguente che comincia l'incredibile e netto calo della sua parabola con la Fiorentina ed in generale in Serie A. Nel gennaio 2019 viene mandato in prestito al ma non riesce neanche a segnare un goal.

Fa ritorno alla Fiorentina e nella stagione attuale è praticamente un fantasma a Firenze. Zero presenze per lui, di fatto è fuori rosa anche se inserito nella lista per la Serie A. Né Montella, né Iachini lo hanno mai considerato.

Un tracollo inaspettato per tempistiche e modalità, che alla soglia dei 37 anni sarà complicato da sovvertire. Il suo contratto con la Fiorentina scade proprio a giugno e Thereau potrà scegliere in pina libertà la prossima squadra per cui giocare, per tentare in tutti i modi un nuovo picco di rendimento in Serie A.