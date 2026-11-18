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Gasperini sta per riabbracciare Paulo Dybala che dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Parma. L'argentino, pur fondamentale per il gioco della Roma, deve anche ritrovare la via del goal che manca da troppo tempo.

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Il recupero della Joya era atteso ormai da settimane ed è ovviamente un'ottima notizia per Gasperini, che ritiene Dybala centrale nella sua Roma tanto da aver spinto personalmente per ottenere dalla società il suo rinnovo.

Dybala peraltro aveva iniziato alla grande questa stagione mostrando una crescita evidente anche sotto il profilo fisico. Poi però ecco il nuovo stop con un infortunio rivelatosi più serio di quanto era apparso inizialmente, tanto da costringere l'argentino a rimandare il rientro in campo.

QUANDO TORNA DYBALA: I MOTIVI DELLO STOP

Paulo Dybala si è fermato al termine del primo tempo di Roma-Real Madrid del 14 ottobre per un fastidio al polpaccio. Le sue condizioni a caldo non destavano particolare preoccupazione, tanto che si ipotizzava addirittura un recupero lampo per la successiva gara di campionato.

Ulteriori esami però hanno svelato altro, come rivelato il 20 ottobre da Gasperini in conferenza stampa: "La risonanza al quale si è sottoposto ieri ha riscontrato una piccola lesione, il suo recupero sarà più lungo di quanto ci aspettavamo. Credo ci vogliano un paio di settimane per rivederlo in campo".

La speranza del tecnico, insomma, era quella di riavere a disposizione Dybala prima della sosta soprattutto per la delicata sfida dell'Old Trafford in Champions League contro il Manchester United. Ma anche in quell'occasione ha prevalso la linea della massima prudenza per evitare pericolose ricadute e l'ulteriore allungamento dei tempi di recupero.

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Dybala ha quindi sfruttato la pausa per ritrovare la condizione, cosi martedì 17 novembre è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Un segnale molto positivo in vista della gara contro il Parma e del ciclo che attende la Roma nelle prossime settimane.

I NUMERI DI DYBALA

Ma come sta andando la stagione di Dybala? Per lui finora sono state solo otto le presenza stagionali. E soprattutto non ha ancora trovato la via del goal che manca addirittura ormai da dieci mesi.

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Allo stesso tempo la sua centralità nel gioco della Roma resta evidente per tutti e soprattutto per Gasperini, che quando lo ha avuto a disposizione non ha mai rinunciato alla sua classe. Dybala d'altronde ha già fornito quattro assist in campionato e soprattutto ha un'intesa naturale con Malen.

Altri numeri poi testimoniano come, prima dell'infortunio, la stagione dell'argentino fosse più che positiva: Dybala era primo in Serie A per expected assist, secondo per grandi occasioni create e terzo per passaggi vincenti. Ora insomma manca solo il goal per interrompere il digiuno più lungo della sua carriera che dura dal 18 gennaio, quando segnò contro il Torino.

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In ballo nei prossimi mesi per Dybala c'è peraltro anche il suo futuro che, più che dal numero di reti segnate, passerà soprattutto dalla condizione fisica che mostrerà nel prosieguo di questa stagione. Nonostante i 33 anni appena compiuti, infatti, l'ipotesi di un ulteriore rinnovo con la Roma fino al 2028 è sul tavolo.